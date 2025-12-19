自由電子報
自由開講》弱化國防 國民黨背棄反共價值

2025/12/19 09:00

◎ 張崇廉

「韌性（Resilience）」一詞，就筆者業界實務經驗，在2000年後，國內大型銀行建置資訊系統異地備援機制，以強化其資訊備援韌性開始，這一個名詞在業界就成了一個準則，而非理論；尤其在2003年納莉風災後很多銀行的實際經驗，更證明了「韌性（Resilience）」實在是企業永續經營的基礎。

對應到國家社會，近兩年，政府不斷把「韌性（Resilience）」用在台灣國家及社會上，並由總統府層級成立「全社會防衛韌性委員會」，涵蓋五大主軸：民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網絡安全，藉以強化我們的國防、民生、災防、民主四大韌性，打造更強而有力的民主社會，維護區域的和平穩定。

總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，今年9月召開「國際論壇－韌性台灣．民主永續」，賴清德總統（右五）、總統府秘書長潘孟安（左四）、國安會秘書長吳釗燮（右四）、行政院秘書長張惇涵（右三）等人出席。（資料照）總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，今年9月召開「國際論壇－韌性台灣．民主永續」，賴清德總統（右五）、總統府秘書長潘孟安（左四）、國安會秘書長吳釗燮（右四）、行政院秘書長張惇涵（右三）等人出席。（資料照）

這出發點，在於保護台灣，並促進台灣人民的永續發展，免於外力的侵略，並維護區域和平，我依實務經驗來看，非常贊成。

可是，我們現在看到的在野陣營，不僅提出一些毁憲亂政、試圖阻礙台灣發展的立法以消耗台灣的民主，更甚者，多次阻檔國安法的修法、依循自馬政府以來的阻擋軍購以弱化台灣國防。

我們就這樣想，如果當年馬政府不擋軍購，我們現在就會有強大的潛艦部隊在捍衛台海，就戰略角度來看，中共今天會敢任意把他們引以為傲的航母穿越台灣海峽嗎？中共敢三不五時軍機繞台嗎？而我真的要問在野黨，你們今天擋的軍購，中共真的打台灣時，我們台灣子弟用著性能較差的武器如何去抵禦共軍？你們知道國軍弟兄在戰場上生死交關的種恐懼嗎？要不要去問一下每天因應中共軍機、共艦的國軍官兵，他們在戰爭邊緣那種壓力？你們知道一旦前線國軍因著戰力的失衡導致共軍進入台灣本島，接下來受傷害的就是我們後方的老弱婦孺及我們親愛的家人嗎？

國民黨立委翁曉玲近日主持立法院程序委員會，封殺行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，民進黨團舉牌抗議。（資料照）國民黨立委翁曉玲近日主持立法院程序委員會，封殺行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，民進黨團舉牌抗議。（資料照）

我想我最有資格去講這句話，我是正期生畢業，我不否認、且感謝那四年的黨國教育，綠皮書、政治大考、小組會議、黨德黨性黨記.....一連串的政治教育，但我們受的思想上是反共、野外受的是單兵伍班排、偵（察）防（禦）攻（擊）警（戒）遭（遇戰），針對的都是共（匪）軍。

國民黨曾是我們（至少在民國70年代畢業的軍校生）信奉的政黨，只為他反共，因為他不會把台灣帶入極權、沒言論自由、如新疆的集中營、如西藏的無宗教自由、沒自由選舉...但今天的國民黨卻變質了，先前和中共交流，我們只視為黨的一個牽制民進黨的策略，然而在這次的黨主席選舉，有中共介選的疑雲、黨主席去祭拜一個害死數十萬國軍（當年是國民黨黨軍）的間諜、鄭習會的三條件前提（其中一項是完全否定軍購），真是和共產黨融成一體了。

自由開講》弱化國防 國民黨背棄反共價值國民黨主席鄭麗文（前右）11月8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（資料照）

「愛之深、責之切」，但現今，即使如何「愛」，我不知如何去愛一個當年深信，但今天卻背馳反共理念、不敢在中共面前講「中華民國」的中國國民黨，反而我今天看到的是當年被打成棄典忘祖、萬惡的台獨、但今天卻以保衞中華民國、中華民國和中華人民共和國不隸屬的台灣未來實際路線的民進黨政策，雖說和當年軍校教有衝突，但，我認為應理性以國家未來來思考。

因此，藉本文，希望可以給我相同背的學長學弟們一個想法，如果一個政黨的信念己經產生了變化，不是我們當年信奉的個信念，而我們當年從軍的信念不正是要保衞中華民國的民主憲政嗎？而今天我們好不容易在台灣建立了一個華人典範的民主政治，且讓我們可以安居樂業，我們會想去和中共、只因一個民族主義意識，就陷入一個讓後世子孫生活在一個極權專制中嗎

（作者為服務業、海軍退役少校）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

