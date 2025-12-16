自由電子報
一個律師的筆記本》在總統與國會之間

如果說閣揆有獨立的憲法忠誠義務，藉由副署來表示負責，那就不能說只有面對總統的時候才要忠於憲法，面對國會的時候就不用忠於憲法。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/12/16 13:10

◎ 陳怡凱

聲稱「不副署只是用來制衡總統，不是制衡國會」，這是沒有道理的。如果說閣揆有獨立的憲法忠誠義務，藉由副署來表示負責，那就不能說只有面對總統的時候才要忠於憲法，面對國會的時候就不用忠於憲法。

意思是，當毀憲者是國會的時候，就沒有關係嗎？

一個律師的筆記本》在總統與國會之間行政院長卓榮泰15日宣布不副署財政收支劃分法。（取自卓榮泰臉書）

不能這樣說吧。

這種主張，充其量只是對於副署權歷史源流的一種想像，而且這種想像也不是沒有爭議的。即令這種想像與歷史人物的主觀意圖相符（假設語），但憲法文本誕生之後，就會擁有自己的生命，其解釋適用不再受到歷史人物主觀意圖的限制。

況且，還是那句老話：倘若國會反對閣揆不副署的決定，聲稱這是專制、獨裁、民主罪人（下略一千字），把閣揆罵得如此不堪，那就請立委諸君負起責任，行使憲法賦予國會的倒閣權，否則何以自圓其說？總不能一直在那邊「既要又要」，既把閣揆說成萬惡的淵藪，卻又在明明有足夠票數的情況下，連透過正式程序表達不信任都不肯。

能倒閣卻不倒閣是嗎？

國民黨團15日召開記者會，指責「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」。（資料照）國民黨團15日召開記者會，指責「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」。（資料照）

那就只能當作是國會接受了，敬表尊重。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

