南南論壇》日相高市早苗 保守右派承接安倍「印太戰略」路線

◎ 林若雩



高市早苗甫於今（2025）年10月底的國會選舉中勝出，正式出任日本首相。作為日本首位女性首相，她的上任本身並不令人意外；真正引人關注的，是她在就任未滿三個月的時間內，面對強權威脅毫不退讓，其一連串作為展現出鮮明立場與強勢風格，尤使外界感到驚豔。

日本臨時國會10月進行首相指名投票，自民黨總裁高市早苗以237票過半數，獲得眾議院指名成為日本首位女首相。（法新社檔案照）



日本五年內迎來第四位首相，「台灣有事就是日本有事」的概念，最早由日本已故前首相安倍晉三於2021年（2020年卸任三個月後），在一場民間活動中提出，並在高市早苗執政時代獲得強調與延續。

相較之下，2020年前後，菅義偉、岸田文雄、石破茂三位首相，皆未就此論述作出正式表態。此三位前首相，隨後或於民意調查的支持度下降，或者被爆料出隱暪申報政治獻金與統一教會相關的醜聞，加上日益上升的生活成本與日圓疲弱，而後相繼下台，三位前首相的『短命內閣』情境，形成與安倍完全不同的際遇。

在如此艱困的政治環境之下，自民黨黨員為何傾向支持高市？答案可以從她競選的政見主張中看出。高市訴求積極的強化防衛與外交實力，並主張財政與金融寬鬆政策，同時展現出日本宜向東協傾斜，背後原因有中美貿易戰與川普提出「對等關稅」導致的盟國混亂，以及對俄羅斯、北韓等國家關係密切的危機感。高市展現她對國家前途深切的憂慮，這一系列訴求正是前首相安倍晉三路線的延續，亦是高市首相足以撼動人心的熱情。

日本前首相安倍晉三生前演講時直言「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」。（美聯社，本報合成）

高市早苗也可以說是一位行動派的領導人，10月21日上任後，立即於10月26日參加今年於馬來西亞首都吉隆坡舉辦的東南亞國協 （ASEAN）高峰會，並順利完成她上任後的首次「日本-東協」高峰會議。

高市首次的「東協外交秀」，無論於AI、半導體、產業供應鏈，清潔能源⋯等，都予人眼界大開的感覺。「日本-東協」高峰會議中，高市早苗首相明快簡潔、適當回應各東協領導人的要求；她的友善東協領導人做法，看在東協成員國的眼中：「高市堪稱為前首相安倍晉三的接班人」！

眾所周知，2016年安倍晉三於東非肯亞的非洲開發會議（TICAD VI）會議演講中表示：「日本肩負著培育並豐富太平洋與印度洋、亞洲與非洲的交匯，使其成為一個與力量和威嚇無關，重視自由、法治和市場經濟的場域的責任」。此一自由開放的印度太平洋（Free and Open Indo-Pacific, FOIP）構想，正是安倍前首相留下來的政治資產，也成為今日高市早苗首相從事東南亞外交的核心基礎。

日本首相高市早苗上任後的外交處女秀，是出席在馬來西亞召開的東協峰會，將前首相安倍晉三提出的「自由開放印度太平洋」（FOIP）構想，與東協重新連結。（路透檔案照）

高市早苗首相在「日本-東協」高峰會議中，向東協各國表達了實際推動自由開放的印度太平洋構想的意願。對於「東協印太展望（ASEAN Outlook on In-do Pacific, AOIP）」更確認兩者在本質上屬於「共用核心價值觀」，充分展現高市早苗欲結合近年來的國際形勢，繼承並發展安倍晉三前首相的外交理念。此一高峰會雙方還達成共識，將成立一個工作小組，在事務層面就擴大經濟合作展開磋商。同時，為推動安全可靠且值得信賴的人工智慧（AI）普及，雙方還宣布啟動「日本東協·AI共創倡議」，在在回應或延續安倍的印太戰略架構路線。

今年在東帝汶加入後，東協已有11國，多數成員國經濟發展表現亮眼，市場的吸引力持續攀升；同時，東南亞地區位處印度洋與太平洋的交會點的樞紐地帶，在地緣政治上具有舉足輕重的戰略地位。高市早苗首相此次成功的「東南亞外交處女秀」，清楚展現日本強化對東協傾斜、深化「南進布局」的外交意圖，亦與台灣推動的「新南向戰略」之地緣政治目標，可謂「不謀而合」。

東帝汶總理古斯茂（左）於10月26日在吉隆坡簽署加入東南亞國協的宣言，不禁感動拭淚。右為本屆東協輪值主席國馬來西亞首相安華。（美聯社檔案照）

觀察近來美國總統川普、中國國家主席習近平、日本首相高市早苗、印度首相莫迪（Modi）…等重要國家領導人，不約而同前去訪問東南亞國家、爭取更多重要的機會。一言以蔽之，對台灣相當友好的日相高市早苗任期若能長一些，與東協進一步深入交往，可望達成安倍晉三「價值觀外交」與「積極和平主義」戰略，強化美日同盟、主導《全面進步的跨太平洋夥伴協定》- CPTPP，暨「印太戰略：自由與繁榮之弧」的最終理想。安倍晉三前首相若是地下有知，必然對此位女弟子的表現感到十分讚賞與欣慰！

（作者為台灣東南亞與南亞（南南）協會理事長、淡江大學外交與國際與國際關係學系榮譽教授、國立清華大學、國立陽明交通大學兼任教授）

