自由開講》藍白的多數決正在挑戰憲政底線

2025/12/16 14:10

行政院長卓榮泰15日正式宣布「不副署」藍白聯手通過的修惡版「財劃法」。（資料照）行政院長卓榮泰15日正式宣布「不副署」藍白聯手通過的修惡版「財劃法」。（資料照）

◎ 張伯倫

針對藍白聯手通過修惡版「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰15日親自召開「捍衛憲政秩序」記者會，正式宣布將「不副署」。這期間，話題圍繞「不副署」或「副署後不執行」的討論，有人迅速將此定性為「獨裁」，甚至嘲諷「民主哪來多數獨裁」。這類批評看似是在捍衛民主，實際上卻暴露了一個更深層、也更值得警惕的問題：民主被簡化為單純的多數決

在這種理解之下，只要國會表決通過，任何政治決定都被視為民主的當然結果；任何質疑、制衡或延緩，反而被貼上反民主的標籤。然而，這種把民主完全等同於「票多的贏、票少的輸」的想像，本身就與現代憲政民主的制度設計背道而馳。

民主制度之所以需要憲法，正是因為多數決並非萬靈丹。憲法不是為了讓多數更有效率地統治，而是為了確保政治權力的行使受到結構性的限制。權力分立、相互制衡與基本權保障，都是建立在一個基本前提之上：多數可能犯錯，多數也必須自我節制

因此，民主國家從來不是只靠一次次表決在運作。行政權不只是執行者，司法權也不只是事後糾紛處理者，而是整個制度用來防止政治決策失控的安全裝置。如果只要表決通過，其他機關就必須無條件背書，那麼憲政體制中這些設計，將失去存在意義

從這個角度來看，當前爭議真正該問的，不是「副署合不合憲」，而是：在制衡機制受損、憲政秩序高度緊張的情況下，是否仍然可以把多數決當成民主的全部？

行政權面對具有重大憲政爭議的立法，若選擇暫緩使其生效，並不是否定民意，而是拒絕將民主簡化為單一程序。這樣的作為，並非宣稱自己凌駕於人民之上，而是承認民主制度本身包含多層次的責任：不僅要回應多數，也要顧及制度能否持續運作、少數是否仍被平等對待、憲法是否仍具拘束力。

民主制度除了要回應多數，也要顧及制度能否持續運作、少數是否仍被平等對待，以及憲法是否具拘束力；示意圖。（資料照）民主制度除了要回應多數，也要顧及制度能否持續運作、少數是否仍被平等對待，以及憲法是否具拘束力；示意圖。（資料照）

批評者常以「不守法」或「獨裁」形容這類憲政回應，卻忽略了一個關鍵差異：公民對法律的服從，與憲政機關對制度正當性的判斷，並不處在同一層次。行政權的角色，本就包含對法律是否具備可負責執行條件的政治與憲政判斷，而非單純的技術性服從。

真正危險的，不是行政權在非常態情境下承擔爭議與風險，而是公共討論逐漸接受一種單線思考：只要票數足夠，任何制度性疑慮都應被視為民主的代價。這種思維，才是民主最脆弱的時刻。

民主不是只有票多的贏。其同時是一套要求多數自我限制的制度。當我們忘記這一點，民主不會因為表決次數增加而更穩固，反而可能在不知不覺中被掏空。

（作者為東吳大學法律博士生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

