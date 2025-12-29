自由開講》中共頻頻軍演恫嚇 只會更加被國際孤立

◎ 衛重華

4日，據《路透》指出，中國近期在東亞海域集結逾百艘艦艇，進行史上最大規模的海上武力展示，以此回應美日台的軍事與外交動作；圖為中國海軍軍艦在海上演習的資料照。（路透）

12月4日，路透社揭露中共在東亞四海集結軍艦超過百艘，涵蓋黃海、東海、南海乃至西太平洋，並釋出疑似對外國目標進行模擬攻擊與拒止作戰的戰略信號。此一行為已超出任何正當防衛的界線，形成區域威脅與軍事挑釁的實質事實。總統府隨即表示，總統賴清德已責成國防與國安體系全時監控中共軍事動態，並公開要求北京克制，不應製造區域不安。

然而，真正該被關注的，不只是這場「百艘大秀」的規模與火力，而是中共為何非得如此高調軍演。答案不難理解：從G7峰會聯合聲明到IPAC民主陣營的步步緊逼，中共所謂的「安全焦慮」其實來自國際對其擴張主義與戰狼外交的集體反制。在東亞，美日菲韓已逐步建立多邊防衛架構，南海仲裁案後各國對航行自由日益堅定，中共進退失據，便以軍演作為唯一能夠輸出的籌碼。然而，軍艦越多、越逼近他國海域，越讓各國聯合態度更加明確：中共本身才是東亞不穩的根源。

北京想靠「拒止」行動排除美日干預，卻忘了，軍事拒止無法解決外交孤立；恫嚇台灣無法阻止國際社會對民主自由的支持；用數量堆疊軍力，無法掩飾戰略誤判的虛空。這些模擬攻擊與拒止作戰，說穿了只是虛張聲勢，內部體制正面臨無解的社會與經濟壓力，對外則進一步觸動亞太國家合作聯防的動力。

北京想靠「拒止」行動排除美日干預，卻忘了恫嚇台灣並無法阻止國際社會對民主自由的支持；示意圖。（路透）

中共軍演越頻繁，只會更加速國際聯合抗中的步調。在東亞海域上演的這場「百艘秀肌肉」，終將轉化為另一場「百國拒共潮」。世界早已看穿中共假防衛、真擴張的本質；台灣也不會在這樣的軍事威脅中退卻。

（作者為軍人）

