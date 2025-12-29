自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共頻頻軍演恫嚇 只會更加被國際孤立

2025/12/29 13:30

◎ 衛重華

4日，據《路透》指出，中國近期在東亞海域集結逾百艘艦艇，進行史上最大規模的海上武力展示，以此回應美日台的軍事與外交動作；圖為中國海軍軍艦在海上演習的資料照。（路透）4日，據《路透》指出，中國近期在東亞海域集結逾百艘艦艇，進行史上最大規模的海上武力展示，以此回應美日台的軍事與外交動作；圖為中國海軍軍艦在海上演習的資料照。（路透）

12月4日，路透社揭露中共在東亞四海集結軍艦超過百艘，涵蓋黃海、東海、南海乃至西太平洋，並釋出疑似對外國目標進行模擬攻擊與拒止作戰的戰略信號。此一行為已超出任何正當防衛的界線，形成區域威脅與軍事挑釁的實質事實。總統府隨即表示，總統賴清德已責成國防與國安體系全時監控中共軍事動態，並公開要求北京克制，不應製造區域不安

然而，真正該被關注的，不只是這場「百艘大秀」的規模與火力，而是中共為何非得如此高調軍演。答案不難理解：從G7峰會聯合聲明到IPAC民主陣營的步步緊逼，中共所謂的「安全焦慮」其實來自國際對其擴張主義與戰狼外交的集體反制。在東亞，美日菲韓已逐步建立多邊防衛架構，南海仲裁案後各國對航行自由日益堅定，中共進退失據，便以軍演作為唯一能夠輸出的籌碼。然而，軍艦越多、越逼近他國海域，越讓各國聯合態度更加明確：中共本身才是東亞不穩的根源

北京想靠「拒止」行動排除美日干預，卻忘了，軍事拒止無法解決外交孤立；恫嚇台灣無法阻止國際社會對民主自由的支持；用數量堆疊軍力，無法掩飾戰略誤判的虛空。這些模擬攻擊與拒止作戰，說穿了只是虛張聲勢，內部體制正面臨無解的社會與經濟壓力，對外則進一步觸動亞太國家合作聯防的動力

北京想靠「拒止」行動排除美日干預，卻忘了恫嚇台灣並無法阻止國際社會對民主自由的支持；示意圖。（路透）北京想靠「拒止」行動排除美日干預，卻忘了恫嚇台灣並無法阻止國際社會對民主自由的支持；示意圖。（路透）

中共軍演越頻繁，只會更加速國際聯合抗中的步調。在東亞海域上演的這場「百艘秀肌肉」，終將轉化為另一場「百國拒共潮」。世界早已看穿中共假防衛、真擴張的本質；台灣也不會在這樣的軍事威脅中退卻。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書