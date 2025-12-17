自由電子報
自由開講》言論自由不是商品！ 千萬YouTuber拒刪「台灣是個國家」留言

2025/12/17 08:30

◎ 再米

YouTuber Davie504自爆曾收到手遊公司來訊，要求刪除5年前的一則網路留言「菜雞，台灣是個國家」，遭他直接拒絕。（圖擷自YouTube）。YouTuber Davie504自爆曾收到手遊公司來訊，要求刪除5年前的一則網路留言「菜雞，台灣是個國家」，遭他直接拒絕。（圖擷自YouTube）。

近日有新聞報導指出，當一位國際知名創作者，因為拒絕刪除一句「台灣是個國家」的留言，而痛失高額商業合作時真正該被討論的，從來不只是金額的多寡，而是這個世界究竟容不容得下「常識」。

義大利YouTuber Davie504的遭遇，揭開了一個早已存在、卻愈來愈被合理化的現象──有些企業、平台，甚至部分藝人，正在把言論自由當成可以議價的籌碼，只要價碼夠高，立場就可以模糊，原則就可以後退。

但問題是，言論自由從來不是商品。

「台灣是個國家」對多數民主社會而言，不是挑釁，更不是政治操作，而是一個基於事實與現實的描述。台灣有自己的政府、人民、選舉制度與軍隊，這不是立場之爭，而是客觀存在。當這樣的話語被要求刪除，真正被審查的，不是激進言論，而是常識本身

更值得警惕的是，這種壓力並非來自法律，而是來自市場。不是政府明文禁止，而是資本計算後的「自我審查」企業為了進入中國市場，選擇主動矮化他人主權；創作者為了收益，選擇對不合理要求低頭。久而久之，紅線不再需要明講，因為大家都學會了「不要說」。

這正是最危險的地方。

言論自由一旦變成「你能不能承受損失」的問題，它就不再是權利，而是一場耐力賽。能承受代價的人被稱讚為「有骨氣」，承受不了的人則被理解為「現實考量」，但被侵蝕的，卻是整個公共空間。

反觀Davie504的選擇，並非什麼英雄式壯舉，而是一個創作者對自我界線的基本堅持。他沒有發動政治運動，也沒有高舉標語，只是拒絕配合刪除一句他認為理所當然的話。正因如此，這個選擇才格外有力量──因為它提醒我們，真正的自由，往往體現在「你願不願意為一句話不被抹去而付出代價」。

YouTuber Davie504影片一出，吸引多國人民大力支持。（圖擷自YouTube）。YouTuber Davie504影片一出，吸引多國人民大力支持。（圖擷自YouTube）。

在這個時代，沉默有時比謊言更廉價。

當越來越多人習慣為了市場、流量與合作機會而先行噤聲，我們更需要記住：言論自由不是勇者的專利，而是民主社會的地基。如果連常識都需要計算成本，那麼被標上價格的，終將不只是言論，而是尊嚴本身

自由不是待價而沽的商品。它要嘛被共同守住，要嘛被一點一滴賣光。

（作者為退休人士）

