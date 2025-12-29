自由開講》中共挑釁然又虛偽敘事 日本不再吞忍～

◎ 衛重華

日本首相高市早苗公開指控日本戰機在國際空域遭到中共戰機以火控雷達鎖定，這是高度危險且接近實戰挑釁的行為。然而北京旋即反咬，宣稱日方先行接近，是中國例行訓練時遭到騷擾。

他們慣於把擦槍走火的風險倒灌為別人的責任，這種操作，在台灣人看來早已司空見慣。中共習慣用假敘事掩蓋真行為，把既定的進逼當成「回應」，把挑釁偽裝成「被迫行動」，所有劇本的底色都是推諉與甩鍋。

日本航空自衛隊2架F-15戰機，遭中國遼寧號艦載機殲-15以雷達鎖定。（法新社檔案照）

多年來，中共在台海施放恫嚇早已成形一套固定模型，以灰色地帶作戰為外衣，以模糊責任為核心邏輯。他們刻意逼近、刻意製造距離壓力、刻意撞線，卻又永遠否認自己踏進紅區。這種行為其實並非戰術創新，而是利用國際法的縫隙在測試各國底線。

聯合國憲章第五十一條明確規定受武力攻擊方能主張自衛，中共便是抓準這條界線，用火控雷達鎖定這類近似開火的動作逼對方反應，再倒打一耙地指控對方升高緊張。這正是他們在台海反覆使用的伎倆，如今複製到東海，只是在新的方向上繼續製造危機。

北京之所以膽敢如此張狂，是因為長期霸凌台灣已讓它誤以為同樣的手法可以套用到日本與其他民主國家。這種打人喊救人的政治尿性，如同狗改不了吃屎，靠的不是軍事自信，而是對謊言敘事的依賴。

北京以為能延續對台灣的壓迫模板，把所有風險推給鄰國，把所有挑釁歸為別人的行為，假裝自己是冷靜克制的一方。但這次遭遇的是日本明確的國防態度與美日民主同盟的共同立場，中共那套反向敘事的戲碼不再有效。國際社會越來越清楚，中共才是東亞安全的最大破壞者。

回望過去幾年，北京以軍機擾台、火箭軍跨越中線、海警船闖入專屬經濟區等行為不斷磨損區域和平。如今竟把火控雷達鎖定自衛隊戰機這種高危舉動包裝成例行訓練，這本身就是意圖失敗的掩飾。

日本不再吞忍，區域國家亦不再視而不見。民主同盟正形成一種清晰訊號，那就是對付獨裁極權的流氓行為，不必再客氣。曾在台海奏效的恐嚇與模糊敘事，並不會在東海與西太平洋得逞，因為東亞已逐漸走出舊有的戰略迷霧，看清危險來源究竟在哪裡。

日本外務省緊急召見中國駐日大使吳江浩（見圖），針對解放軍殲-15戰機以射控雷達鎖定日本軍機的危險行為，提出強烈抗議。（法新社檔案照）

最後值得強調的是，這起事件提醒所有民主社會，和平不是自動存在，而是靠堅定意志維護。中共的灰色地帶戰法從來不是偶發，而是系統性的策略。只有透過清晰揭露其行為、拒絕接受其謊言敘事、強化同盟間的安全合作，東亞各國才能避免被拖進中共企圖製造的風險循環。是誰在破壞穩定，其實從雷達鎖定的那一刻起就昭然若揭。

（作者為軍人）

