自由開講》告別長照悲歌 讓照顧價值嵌入生活日常

近年來，長照悲歌一次次躍上頭條，台灣從2017年至今，8年間更發生84起與長照有關殺人案件，民團夜宿政院籲速修「身心障礙者權益保障法」，我國推動長照政策已20年，同時在長期照顧法明確定義照顧者支持服務，但為何照顧悲劇仍持續上演呢？

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔（持麥克風者）表示，「身心障礙者權益保障法」年久失修，難以回應障礙者的權利需求，希望以CRPT（身心障礙者權力公約）的核心為方向全面翻修。（資料照）

先前中華民國家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）統計，2018年至今已發生62起照顧殺人事件。當照顧責任集中於一人，長期缺乏喘息與社會支持時，因而導致憾事發生，更是反映長照體系中，對照顧者的心理與社會關注力的不足。多次的照顧悲劇也讓我們重新省思，要如何更貼近家庭照顧者的需求與支持？

身為家庭照顧者的後勤，家照者的長輩陸續生病，需要照顧失能的老人，卻沒有替代的人手，面對隨時會潰堤的身體，想出走卻無能為力，因為她知道自己沒資格倒下，若離開，該由誰來照顧呢？這也點出很多照顧者擔憂的問題。

在長照制度下多注重「被照顧者」，常忽略「照顧者也需要關懷」，衛福部推估長照需求人口數約92萬人，但照顧服務員卻不到10萬人，這樣比例失衡，使得家照者缺乏喘息與支持，雖然政府知道照顧的重要，卻無法完全接住。

為了回應照顧者的處境，政府提出「準備、彈性、樂觀」增強照顧韌力，並頒發「聰明照顧者獎項」，同時也以長照3.0，提出「健康老化、在地安老、安寧善終」為願景。政策方向正確但需要落實，不是著重文字說明。假使制度無法進入高風險家庭，照亮照顧者，悲劇還是會一再重演。

衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會徵求「聰明照顧者」，並頒獎表揚。（資料照）

因此，在提升照顧者政策上應建議方針：

1、強化高風險照顧家庭的主動通報與專業介入

提高專業人員敏感度，將傷害事件風險降低，即早介入處遇，並結合跨部門會議，長照社工、心理師與醫療部門互聯網路，能及時接住受困的照顧者。

2、推動照顧概念為國民教育，使每人都能理解照顧本質與意義

照顧是每人都會經歷的階段，從國民受義務教育階段，透過教育逐漸理解照顧的價值，從小建立正確觀念，同理並尊重照顧勞動表現，讓照顧成為全民責任。

3、家照據點普及化，強化區域性連結，讓照顧不再孤單

透過家照據點普及設立，平衡城鄉差距，讓偏鄉也能獲得照顧支持，串聯鄰里與當地資源網絡，建立支持者團體，使得照顧者能走出家門，強化照顧韌性。

家總與國立台北護理健康大學合作「互助喘息」試辦創新計畫，家庭照顧者可帶著長輩到日照中心或社區據點換工、輪流喘息，同時解決照服員人力吃緊問題。（資料照）

照顧不再是個人義務，而是由全民一起承擔，由政府制定完善制度，落實執行，讓照顧價值變成全民運動。

（作者為東海社工系碩二生）

