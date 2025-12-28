自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》告別長照悲歌 讓照顧價值嵌入生活日常

2025/12/28 09:00

◎ 陳彥庭

近年來，長照悲歌一次次躍上頭條，台灣從2017年至今，8年間更發生84起與長照有關殺人案件，民團夜宿政院籲速修「身心障礙者權益保障法」，我國推動長照政策已20年，同時在長期照顧法明確定義照顧者支持服務，但為何照顧悲劇仍持續上演呢？

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔（持麥克風者）表示，「身心障礙者權益保障法」年久失修，難以回應障礙者的權利需求，希望以CRPT（身心障礙者權力公約）的核心為方向全面翻修。（資料照）台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔（持麥克風者）表示，「身心障礙者權益保障法」年久失修，難以回應障礙者的權利需求，希望以CRPT（身心障礙者權力公約）的核心為方向全面翻修。（資料照）

先前中華民國家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）統計，2018年至今已發生62起照顧殺人事件。當照顧責任集中於一人，長期缺乏喘息與社會支持時，因而導致憾事發生，更是反映長照體系中，對照顧者的心理與社會關注力的不足。多次的照顧悲劇也讓我們重新省思，要如何更貼近家庭照顧者的需求與支持？

身為家庭照顧者的後勤，家照者的長輩陸續生病，需要照顧失能的老人，卻沒有替代的人手，面對隨時會潰堤的身體，想出走卻無能為力，因為她知道自己沒資格倒下，若離開，該由誰來照顧呢？這也點出很多照顧者擔憂的問題。

在長照制度下多注重「被照顧者」，常忽略「照顧者也需要關懷」，衛福部推估長照需求人口數約92萬人，但照顧服務員卻不到10萬人，這樣比例失衡，使得家照者缺乏喘息與支持，雖然政府知道照顧的重要，卻無法完全接住。

為了回應照顧者的處境，政府提出「準備、彈性、樂觀」增強照顧韌力，並頒發「聰明照顧者獎項」，同時也以長照3.0，提出「健康老化、在地安老、安寧善終」為願景。政策方向正確但需要落實，不是著重文字說明。假使制度無法進入高風險家庭，照亮照顧者，悲劇還是會一再重演。

衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會徵求「聰明照顧者」，並頒獎表揚。（資料照）衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會徵求「聰明照顧者」，並頒獎表揚。（資料照）

因此，在提升照顧者政策上應建議方針：

1、強化高風險照顧家庭的主動通報與專業介入

提高專業人員敏感度，將傷害事件風險降低，即早介入處遇，並結合跨部門會議，長照社工、心理師與醫療部門互聯網路，能及時接住受困的照顧者。

2、推動照顧概念為國民教育，使每人都能理解照顧本質與意義

照顧是每人都會經歷的階段，從國民受義務教育階段，透過教育逐漸理解照顧的價值，從小建立正確觀念，同理並尊重照顧勞動表現，讓照顧成為全民責任。

3、家照據點普及化，強化區域性連結，讓照顧不再孤單

透過家照據點普及設立，平衡城鄉差距，讓偏鄉也能獲得照顧支持，串聯鄰里與當地資源網絡，建立支持者團體，使得照顧者能走出家門，強化照顧韌性。

家總與國立台北護理健康大學合作「互助喘息」試辦創新計畫，家庭照顧者可帶著長輩到日照中心或社區據點換工、輪流喘息，同時解決照服員人力吃緊問題。（資料照）家總與國立台北護理健康大學合作「互助喘息」試辦創新計畫，家庭照顧者可帶著長輩到日照中心或社區據點換工、輪流喘息，同時解決照服員人力吃緊問題。（資料照）

照顧不再是個人義務，而是由全民一起承擔，由政府制定完善制度，落實執行，讓照顧價值變成全民運動。

（作者為東海社工系碩二生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書