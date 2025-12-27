自由開講》王毅別亂用歷史 台灣是國際秩序新議題

◎ Lin

中共中央政治局委員、外交部長王毅12月8日與德國外長瓦德福會談時，再度祭出長篇歷史敘事，並以《開羅宣言》等「七重鎖定」包裝臺灣地位，營造主權早已定案的敘事，但將其論點放回國際法與現實脈絡，真正突顯的，是北京為何仍只能依賴七十年前的戰時宣示，而無法回答當代國際秩序的核心問題：臺灣究竟由誰治理、如何治理。

中國外交部長王毅（左）於12月9日在北京會見德國外長瓦德福（右）時，以《開羅宣言》等「七重鎖定」包裝臺灣地位屬「中國」。（路透檔案照）

首先，王毅刻意以戰時政治文件替代主權移轉的法律依據，卻避談具有實質效力的《舊金山和約》——日本放棄臺灣但未指定受讓者，更未將主權授予中華人民共和國，這是北京無法跨越的法律缺口。

其次，北京混淆「中共代表權」與「臺灣主權」，然聯合國2758號決議處理的是中共席位問題，從未認定臺灣屬於「中國」，但王毅的說法是政治宣傳，而非國際法文本。

最關鍵的是，北京回避「有效統治」這項主權判準，是1949年以來，北京從未治理臺灣；反之，臺灣具備完整且民主的治理體系，深度融入全球經濟。主權的認定不能靠歷史敘事，而在於現實治理——這正是北京最不敢觸碰的事實。

王毅把「七重鎖定」與「日本再軍事化」綁在一起，用「是可忍孰不可忍」升高語氣，意在塑造戰後秩序被挑戰的假象，以掩蓋外界對北京使用武力威脅臺灣的疑慮，然而語言越激烈，越凸顯另一事實：臺灣已是具主體性的現代政治共同體，並非能被歷史文件框住的對象。

歷史可引用，但不能替代現實治理與人民意願，此次北京想把臺灣問題關進過去，但臺灣的本質是當代國際秩序的議題——也是北京最難給出答案的地方。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

