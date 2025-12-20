自由電子報
照護線上》流感全年化 病毒易變異 鼻噴式流感疫苗 對不同病毒株具交叉保護力、8～12個月長效保護，感染專科醫師圖文解析

2025年，約有2,000多例流感重症，致死率約20%。尤其在新冠疫情後，因為免疫負債，流感已有全年化的趨勢，接種流感疫苗才能顯著降低流感腦炎、敗血症、呼吸衰竭等致命重症的風險。
照護線上

照護線上

2025/12/20 08:00

◎ 照護線上

新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主任醫師林千裕圖解鼻噴式流感疫苗保護力。（取自貼文）新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主任醫師林千裕圖解鼻噴式流感疫苗保護力。（取自貼文）

「那是一個8歲的小朋友，他的病程非常快，第一天是發燒，第二天就出現抽搐，送到醫院檢查後，已是『流感腦炎』。」新竹市立馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕醫師表示，「流感併發腦炎是相當嚴重的狀況，雖然使用抗病毒藥物搭配免疫調節治療，患童最終仍是回天乏術，相當遺憾。」流行性感冒千萬不可輕忽！

林千裕醫師強調，根據統計今年（2025）約有2,000多例流感重症，致死率約20%。尤其在新冠疫情後，因為免疫負債，流感已有全年化的趨勢，接種流感疫苗才能顯著降低流感腦炎、敗血症、呼吸衰竭等致命重症的風險。

人體獲得免疫力可以透過「自然感染」和「接種疫苗」，但自然感染有生病及重症風險，因此接種疫苗較為安全。自然感染會啟動多條免疫路徑，林千裕醫師說，「鼻噴式流感疫苗」的活性減毒設計就是模擬自然感染的途徑產生保護力。透過鼻腔進入誘發全身免疫反應。

鼻噴式流感疫苗能夠誘發鼻腔、全身血清、細胞三重免疫反應：IgA阻止病毒入侵，IgG提供全身保護，並形成免疫記憶T細胞形成保護力。（取自貼文）鼻噴式流感疫苗能夠誘發鼻腔、全身血清、細胞三重免疫反應：IgA阻止病毒入侵，IgG提供全身保護，並形成免疫記憶T細胞形成保護力。（取自貼文）

鼻噴式流感疫苗能夠誘發鼻腔、全身血清、細胞三重免疫反應：IgA阻止病毒入侵，IgG提供全身保護，並形成免疫記憶T細胞形成保護力。鼻噴式流感疫苗的給藥方式是每側鼻孔噴0.1 ml，便利性高且無疼痛感。林千裕醫師說，「因為小朋友不會看到針頭就開始哭鬧，整個接種過程就可以更順利，避免造成負面的情緒記憶。」

鼻噴式流感疫苗保護效果長達8～12個月，是孩子抵禦全年流感的預防武器。（取自貼文）鼻噴式流感疫苗保護效果長達8～12個月，是孩子抵禦全年流感的預防武器。（取自貼文）

鼻噴式流感疫苗在美國已使用超過20年，累積相當充足的臨床經驗。目前台灣衛福部食藥署核准用於2歲以上至未滿18歲的兒童與青少年，家長可依照孩子的身體狀況、以往對針劑接種的接受度綜合考量及專業醫師評估。林千裕醫師說，鼻噴式流感疫苗保護效果長達8～12個月，是孩子抵禦全年流感的預防武器，且對不同病毒株交叉保護效果較佳。對民眾而言，鼻噴式流感疫苗不用打針、無疼痛感、相當方便。

林千裕醫師提醒，「流感病毒非常容易突變，每年WHO（世界衛生組織）會在每年3、4月公布該年度建議的流感疫苗株，藥廠再生產流感疫苗。如果後續流行的病毒株與疫苗株不相符，保護力就比較低。」以往流感以H1N1為主，但今年秋冬則由H3N2與H1N1共同流行，且主流病毒株已轉為易引發重症的H3N2，因此接種流感疫苗格外重要。

傳統肌肉注射型的不活化疫苗僅包含選定病毒株的蛋白質片段，保護範圍較有限，鼻噴式流感疫苗是整顆活性減毒的病毒株，免疫系統能夠辨識的目標比較多，在面對病毒輕微突變時，較有機會提供更完善交叉保護力。

鼻噴式流感疫苗相較傳統注射型的不活化疫苗，提供更完善的交叉保護力。（取自貼文）鼻噴式流感疫苗相較傳統注射型的不活化疫苗，提供更完善的交叉保護力。（取自貼文）

鼻噴式流感疫苗有部分族群需避免使用，林千裕醫師提醒，包括免疫功能明顯低下者（例如血液腫瘤、接受化療、長期高劑量類固醇、先天免疫缺陷、器官移植後使用免疫抑制劑等）、正在使用阿斯匹靈、嚴重哮喘或最近急性喘發作、懷孕婦女等。

在選擇鼻噴式流感疫苗與公費針劑型流感疫苗時，可以評估鼻噴式疫苗的免疫優勢，也要尊重孩子的意願。林千裕醫師強調，最重要的原則是一定要接種流感疫苗，才能降低流感重症的風險！

筆記重點整理

●林千裕醫師強調，根據統計今年約有2,000多例流感重症，致死率約20%。尤其在新冠疫情後，因為免疫負債，流感已有全年化的趨勢，接種流感疫苗，才能顯著降低流感腦炎、敗血症、呼吸衰竭等致命重症的風險。

鼻噴式流感疫苗能夠誘發鼻腔黏膜、全身血清、免疫細胞三重免疫反應：IgA阻止病毒入侵，IgG提供全身保護，並形成免疫記憶T細胞形成保護力。鼻噴式流感疫苗的給藥方式是每側鼻孔噴0.1 ml，便利性高且無疼痛感。

以往流感以H1N1為主，但今年秋冬則由H3N2與H1N1共同流行，且主流病毒株已轉為易引發重症的H3N2，因此，接種流感疫苗格外重要。

目前台灣衛福部食藥署核准用於2歲以上至未滿18歲的兒童與青少年，家長可依照孩子的身體狀況、以往對針劑接種的接受度綜合考量及專業醫師評估。

本文經授權轉載自【照護線上】流感全年化 病毒易變異 鼻噴式流感疫苗 對不同病毒株具交叉保護力、8～12個月長效保護，感染專科醫師圖文解析

