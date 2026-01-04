自由電子報
自由開講》從日本「避難計畫 」欺瞞 看台灣核能防災的虛構

2026/01/04 20:00

◎ 林仁斌

在核能體制下，「避難計畫」本應是保障生命安全的基石。但日本記者日野行介在《原發避難計畫的虛構》中揭露，所謂避難計畫，其實是一場由政府與電力公司共構的「制度性欺瞞」。那是一份讓居民「不能逃」、也「不該逃」的計畫；目的不是守護人民，而是為核電廠重啟再運轉提供政治合法性。

自由開講》從日本「避難計畫 」欺瞞 看台灣核能防災的虛構日本記者日野行介在《原發避難計畫的虛構》中揭露，所謂避難計畫，其實是一場由政府與電力公司共構的「制度性欺瞞」。（作者提供）

一、避難計畫成為「核電重啟」的護身符

福島核災後，日本政府要求所有核電廠在重啟前提交「避難計畫」。然而，這些計畫多由中央政府提供模板，地方政府僅替換地名、路線與機構名稱。

有些版本甚至標示「閱後銷毀」，顯示它們只是掩飾程序的政治文件，而非真能執行的公共計畫。

實際內容更荒謬。以交通疏散為例，巴士司機每年輻射曝露上限為1毫西弗，但事故時每小時輻射量可達0.5毫西弗。換言之，駕駛兩小時就達年上限，避難根本不可能執行。當「巴士司機」成為無法行動的設定，避難計畫即成一場制度化的諷刺—一份「為了能避難」而設、卻讓人「不能避難」的文件。

二、制度性欺瞞的三個層面

日本核災防護的虛構，揭示了三個層面的制度性問題：

1.資訊封閉與監督失靈

避難計畫的制定與審查多屬非公開程序。所謂「公民參與」僅止於形式諮詢，實質內容由中央政府與電力公司主導。800頁的內部會議紀錄顯示，多項實質避難議題被刻意簡化、移除。沒有透明，就沒有問責。

2.責任錯置與權力漂浮

地方政府負責「擬定」計畫，但真正的決策權在中央。核電公司是受益者，卻未被納入避難責任體系。事故發生時，責任變成「誰都不負責、大家都免責」。

3.技術虛構與執行不可能

計畫中的疏散時間、碘片發放、撤離檢查等皆假設「天氣穩定」、「道路暢通」、「人員服從」。在真實災害情境中，這些條件幾乎不可能成立。

避難計畫遂淪為合法化文件，而非救命機制。

最終，這三重缺陷構成一個閉合體系—「以避難為名，行核電重啟之實」。核能政治在此找到自我延續的藉口，而公民安全則被犧牲於技術話術之下。

2011年311日本福島核電廠發生核災，至今已逾14年。（美聯檔案照）2011年311日本福島核電廠發生核災，至今已逾14年。（美聯檔案照）

三、台灣的鏡像：避難也成為形式

回看台灣，這種制度邏輯並非遙遠。台灣在非核家園的政策目標下，雖然現階段核一、核二、核三除役、以及核四封存，但核災防護計畫依然存在。問題是：這些避難機制真能運作嗎?

首先，程序透明度不足。核能安全委員會的會議紀錄、避難演練評估、民眾撤離模擬數據，多未公開。所謂「已完成計畫」往往只是紙上成果。

其次，權責分工模糊。核能發電由國營與私部門共享利益，但災害責任幾乎全由地方政府與消防體系承擔。這與日本的結構如出一轍—利益歸上層，風險由基層承受。

再者，災防演練流於形式。許多演習提前通知、模擬情境單純，甚至未測試夜間或多點同時事故的狀況。當一切都按劇本進行，避難就不再是防災，而是表演。

四、從「避難」到「防範」的制度轉向

要擺脫虛構的避難體制，台灣應進行三項改革：

1.資訊公開化與公民參與制度化

避難計畫、風險評估、輻射地圖、交通疏散模型，都應公開並接受第三方審查。唯有資訊透明，人民才能自主判斷風險。

環團質疑，立法院修法未經完整政策評估與社會討論，也未有增列配套措施，加嚴審查並提升安全標準，主管機關如何確認無安全疑慮。（綠色公民行動聯盟提供）環團質疑，立法院修法未經完整政策評估與社會討論，也未有增列配套措施，加嚴審查並提升安全標準，主管機關如何確認無安全疑慮。（綠色公民行動聯盟提供）

2.責任對等化：誰獲益，誰負責

台電公司應承擔避難經費、交通調度與長期安置責任。不能讓企業獲利、政府擦屁股、居民買單。

3.強化實證能力與風險教育

避難不是文件，而是實作。需建立跨縣市聯合演練機制、駕駛與醫療人員輻射曝露量管理制度，並教育民眾實際應變路線與必要程序。

更根本的改革是：不要只問「避難計畫完備了嗎」，而要問「為什麼我們需要避難？」—真正的安全，不在於逃得快，而在於不必逃。

核子事故是可以靠人為消除的。最有效的方法，就是不再有任何核電廠重啟。圖為核三廠。（資料照）核子事故是可以靠人為消除的。最有效的方法，就是不再有任何核電廠重啟。圖為核三廠。（資料照）

日本的核災防護體制已被證明是一場精緻的政治欺瞞。所謂的避難計畫，不是保護人民的盾牌，而是核電再啟動的護身符。台灣若繼續將「避難」當成行政口號，而非制度實踐，恐將在下一場核災中重演「有計畫、無逃生」的悲劇。

最後，要再提醒的是，真正的安全，不是讓人能逃，而是讓人無須逃。自然災害或許難以避免，但核子事故是可以靠人為消除的。最有效的方法，就是不再有任何核電廠重啟。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

