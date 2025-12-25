自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》別再只問精神病史 社會安全網真的接住人了嗎？

2025/12/25 11:30

◎ 吉米

2024年5月，台中捷運隨機傷人事件後，輿論很快將焦點鎖定在加害者的「精神病史」與「關懷紀錄」。類似的關鍵字，近年幾乎成了重大社會案件的標配。彷彿只要確認當事人「有病」，就能讓恐懼有出口，也讓制度責任得以被簡化。

然而，這樣的歸因方式，真的讓社會更安全了嗎？新版《精神衛生法》於去年底（2024年12月14日）上路，衛福部在臉書專頁發布懶人包影片進行說明，強制住院改採法官保留原則，被視為在公共安全與人權保障間重新取得平衡。但修法一年後回頭檢視，法律的更新速度，明顯快於醫療與社會資源的補位

司法在高度社會壓力下，對精神疾病相關案件趨於嚴判，試圖回應民意的不安。然而，原本被視為配套的司法精神病院，仍因選址與預算問題停滯不前。地方政府與社區普遍排拒，顯示社會其實仍停留在「把風險移開」的思維，而非真正承接。

法務部於2024年曾表示將全力推動司法精神醫院，但仍因選址與預算問題停滯不前。（資料照）法務部於2024年曾表示將全力推動司法精神醫院，但仍因選址與預算問題停滯不前。（資料照）

更值得關注的是，許多悲劇並非發生在捷運車廂，而是在家庭與個人承受極限的角落。長期照顧失智親人的壓力、青壯世代面臨的經濟與照顧雙重負擔，正持續推高心理健康風險。自殺率重返十大死因，提醒我們問題早已超出個別事件，而是結構性的失衡。

政府推出青壯世代心理健康支持方案，提供有限次數的免費諮商，方向正確，卻仍不足以承接實際需求。當補助用罄，高昂的自費費用往往迫使個案中斷治療，只能回到健保門診。在高度壓縮的診療時間下，精神醫療逐漸被迫以藥物處理取代深度對話。

當制度無法提供足夠的傾聽與支持，社會便傾向以標籤化來管理恐懼。但將問題簡化為「精神病患的風險」，不僅無助於預防悲劇，反而可能讓更多真正需要幫助的人，因害怕被貼標而不敢求助。

真正的社會安全網，不只是修法或重判，而是能否在崩潰之前，讓人被看見、被接住。否則，每一次事件過後的恐懼循環，只會不斷重演。

政府雖於2024年7月推出青壯世代心理健康支持方案，卻仍不足以承接實際需求。（資料照）政府雖於2024年7月推出青壯世代心理健康支持方案，卻仍不足以承接實際需求。（資料照）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

（作者為陽明交通大學醫學系大二學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書