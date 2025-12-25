自由開講》別再只問精神病史 社會安全網真的接住人了嗎？

◎ 吉米

2024年5月，台中捷運隨機傷人事件後，輿論很快將焦點鎖定在加害者的「精神病史」與「關懷紀錄」。類似的關鍵字，近年幾乎成了重大社會案件的標配。彷彿只要確認當事人「有病」，就能讓恐懼有出口，也讓制度責任得以被簡化。

然而，這樣的歸因方式，真的讓社會更安全了嗎？新版《精神衛生法》於去年底（2024年12月14日）上路，衛福部在臉書專頁發布懶人包影片進行說明，強制住院改採法官保留原則，被視為在公共安全與人權保障間重新取得平衡。但修法一年後回頭檢視，法律的更新速度，明顯快於醫療與社會資源的補位。

請繼續往下閱讀...

司法在高度社會壓力下，對精神疾病相關案件趨於嚴判，試圖回應民意的不安。然而，原本被視為配套的司法精神病院，仍因選址與預算問題停滯不前。地方政府與社區普遍排拒，顯示社會其實仍停留在「把風險移開」的思維，而非真正承接。

法務部於2024年曾表示將全力推動司法精神醫院，但仍因選址與預算問題停滯不前。（資料照）

更值得關注的是，許多悲劇並非發生在捷運車廂，而是在家庭與個人承受極限的角落。長期照顧失智親人的壓力、青壯世代面臨的經濟與照顧雙重負擔，正持續推高心理健康風險。自殺率重返十大死因，提醒我們問題早已超出個別事件，而是結構性的失衡。

政府推出青壯世代心理健康支持方案，提供有限次數的免費諮商，方向正確，卻仍不足以承接實際需求。當補助用罄，高昂的自費費用往往迫使個案中斷治療，只能回到健保門診。在高度壓縮的診療時間下，精神醫療逐漸被迫以藥物處理取代深度對話。

當制度無法提供足夠的傾聽與支持，社會便傾向以標籤化來管理恐懼。但將問題簡化為「精神病患的風險」，不僅無助於預防悲劇，反而可能讓更多真正需要幫助的人，因害怕被貼標而不敢求助。

真正的社會安全網，不只是修法或重判，而是能否在崩潰之前，讓人被看見、被接住。否則，每一次事件過後的恐懼循環，只會不斷重演。

政府雖於2024年7月推出青壯世代心理健康支持方案，卻仍不足以承接實際需求。（資料照）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

（作者為陽明交通大學醫學系大二學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法