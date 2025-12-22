自由電子報
自由開講》日本承認「台灣是中國的一部分」？ 歷史證明假消息啦！

2025/12/22 17:00

◎ 陳逸南

依「舊金山和約」（1951年）及「中日和約（台北和約）」（1952年）的規定，日本放棄對台灣及澎湖群島之一切權利（all right），權利名義（title）與要求（claim）。而有關台灣及澎湖群島的領土主權未作最終決定，是一項事實。

最近在網路上有人指稱，日本高市早苗首相有關1972年「日中聯合聲明」內容的談話，表示日本承認「台灣是中國的一部分」，這是一項「假消息」，有澄清之必要。

日本首相高市早苗表示，針對1972年「日中聯合聲明」中，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場。（法新社檔案照）日本首相高市早苗表示，針對1972年「日中聯合聲明」中，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場。（法新社檔案照）

按2010年4月出版《中華民國流亡台灣60年暨戰後台灣國際處境》第212頁指出，1972年9月25日，田中·大平訪中團前往北京進行建交會談。在會談期間中國主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，但高島益郎條約局長則強調：「事實上中國政府的統治權並未及於台灣，因此日本不能同意中國的主張。

同時，日本在舊金山和約中已放棄對台灣的一切權利、權利名義和要求，故日本政府已無議論台灣歸屬的資格，只能對中國的主張表示理解與尊重。」總之，由於同年2月的美中聯合公報（按即上海公報）已對台灣的最終歸屬問題取得協議，所以當日本沿其主旨表明立場時，中國方面也不得不加以接受。

同書第213頁指出，最後，中國主張「日華和平條約（按即中日和約）是非法的、無效的，必須廢除」，但高島益郎局長反駁說：「日華和平條約係經正式手續締結，日本政府不能主張該條約無效。」結果，在法理上居於不利的周恩來，只得表示「日中邦交正常化是政治問題，不是法律問題」，而以「政治解決」的方向處理台灣問題與國府政權問題。

（朝日新聞1997年8月15日）查1972年9月29日「日中聯合聲明」的焦點是台灣問題，在雙方折衝共同聲明的內容時，高島益郎條約局長從法理面堅持日本的主張，最後是依據周恩來的政治判斷，而以聲明「第三項」的形式達成妥協。「日中聯合聲明」第三項：「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土是不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。」

自由開講》日本承認「台灣是中國的一部分」？ 歷史證明假消息啦！日華和平條約（中日和約、台北和約）1952年簽定，日本放棄對台灣及澎湖群島之一切權利。（擷取自國史館線上講堂YouTube）

平心而論，「充分理解和尊重」與「承認（recognize）的法律意義有明顯差異」，不容混淆。日本高市首相有關1972年「日中聯合聲明」內容的談話，表示日本承認「台灣是中國的一部分」，這是一項「假消息」，應予澄清。

（作者為仲裁人）

