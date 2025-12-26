自由電子報
評論 > 投書

自由開講》從王毅漏洞百出的「七重鎖定論」 看見北京焦慮

2025/12/26 13:30

◎ 茜茜

中國外交部長王毅試圖透過「七重鎖定」說法，定義台灣屬於中國一部份。（路透檔案照）中國外交部長王毅試圖透過「七重鎖定」說法，定義台灣屬於中國一部份。（路透檔案照）

中國外交部長王毅在近期對外談話中，稱台灣自古屬於中國，並羅列所謂的「七重鎖定」法理鏈條，意在把歷史論述與國際法事實一口氣封存，將兩岸關係政治化、法理化以作為對外勒索的工具。此話出於北京在面對國內經濟與政權壓力時的慣用劇本：以歷史敘事鞏固國內合法性，同時外向施壓、製造國際恐慌

然事實上，王毅列舉的每一環都有解讀空間，也難以掩蓋北京此舉的戰略意圖不是論證台灣主權的終局，而是把議題政治化，擴大對外話語權與外交籌碼。本文從法律歷史國際政治三個角度拆解王毅的主張，並提出台灣如何以冷靜、制度化且具外交智慧的方式，化被動為主動，將此次話語戰轉化為國際支持與安全合作的契機。

「七重鎖定」的表述，並非無懈可擊的終局論

王毅所謂的「七重鎖定」，是把開羅宣言、波茨坦公告、日方投降、受降儀式、聯大2758號決議、中日聯合聲明與中日和平友好條約串連成一條必然論證鏈；然國際法與實務不以口號取勝，戰後文件的法律效果、文本內涵與國際承認的實務，皆需在具體法律理論與政治事實上分別論證。

若將歷史文件簡化為單一路徑來決定當代主權問題，既忽略了台灣七十多年來事實統治、憲政秩序與人民意志，也低估了國際社會對「現狀與事實」之重視。換言之，王毅的論述是政治性強於法律性的說法，意在製造一種語意優勢，而非提供一個無可爭辯的法理終局。

針對中國外交部宣稱台灣地位已被「七重鎖定」一事，我國外交部發言人蕭光偉反擊，中方「即便鎖定七百次、七千次也不會成真」。（資料照）針對中國外交部宣稱台灣地位已被「七重鎖定」一事，我國外交部發言人蕭光偉反擊，中方「即便鎖定七百次、七千次也不會成真」。（資料照）

國際社會如何看待台海主權與秩序的現實

國際社會處理台灣問題，長期以「務實穩定」與「不挑戰現狀」為主軸，多數民主國家在法律層面不承認台灣為獨立主權國家，但在實務上與台灣保持廣泛外交、經濟與安全互動。這種「不完全的一致」反映了現實主義與價值共同體的微妙平衡。

當北京試圖把歷史文件作為單一解藥，國際社會的反應往往是更強調制度性穩定、區域安全與法治慣例，而非接受單方面重新書寫戰後秩序。台灣應善用這一點，把自身的民主治理、經濟韌性與供應鏈關鍵性，作為爭取更大國際支持的核心論據，而非陷入歷史與語言的泥淖。

台灣獨立的後果：衝擊、風險與轉機的三重視角

若台灣宣布獨立或走向明確法理獨立，對中共、亞太區域與全球秩序均有重大衝擊，北京可能會以經濟、外交乃至軍事手段強力回應，區域國家將面對重新排列的安全與經濟風險，美中關係亦可能進入更具對抗性的新階段。

同時，清楚而合法的身份界定，也可能促成更透明的國際法律討論、鞏固民主國家的共同防衛與政治支持。簡言之，獨立不是單一的利或弊，而是一個會把地緣政治風險具體化的選擇台灣當前的戰略，仍應以務實預防風險、逐步擴大國際能見度與深化夥伴關係為要

以「七重鎖定」為契機的反制路徑：法律、外交與制度三管齊下

面對北京的話語攻勢，台灣的反制不在於同樣以情緒或口號回應，而要把論述制度化、策略化

第一，強化國際法與歷史事實的專業論述，邀請國際法學者與民主夥伴共同澄清戰後文件的適用與限度

第二，擴大與美、日、歐盟等民主國家的實質合作，把台灣的民主治理與供應鏈角色做為外交交換的核心。

第三，強化內部國防、資安與機密審查制度，降低外部滲透與認知作戰的影響。

透過法律論述結合實務合作，台灣可以把北京的「終極話語」轉化為檢驗其可信度的國際程序，讓國際社會看見誰在捍衛規則，誰在企圖破壞秩序。

為防中國窺探我關鍵基礎設施、軍事營舍及資安機敏訊息，行政院工程會近日預告將修正「政府採購法」：涉及國家安全或機密的採購，可採不公開、不公告的「限制性招標」。（資料照）為防中國窺探我關鍵基礎設施、軍事營舍及資安機敏訊息，行政院工程會近日預告將修正「政府採購法」：涉及國家安全或機密的採購，可採不公開、不公告的「限制性招標」。（資料照）

結語

王毅提出的「七重鎖定」更多是政治工具而非終結式的法律論證，我國應冷靜識別其中的政治意圖，並以制度化、專業與多邊策略回應，以法理與事實說明自身地位，以民主價值凝聚夥伴，以韌性與透明贏得國際信任

當威權政權試圖透過歷史話語重塑區域規範時，民主國家更應以制度與價值做出共同回應。對台灣而言，關鍵不是與北京在宣傳場上比分，而是把這波話語攻勢化為國際支持的催化劑，讓台灣在法理、經濟與安全上都築起更堅實的防護，以和平、理性與制度化的方式，守住人民的選擇與區域的穩定。

（作者為研究生）

