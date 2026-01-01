自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣主權決定權 在台灣人共同意願

2026/01/01 07:30

◎ 陳啟濃

日本首相高市首相在回答國會議員質詢時，表示針對1972年「日中聯合聲明」中的「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」，日本的立場是「理解並尊重」，她表示「絲毫沒有改變」。因而台灣部分民意在延燒，認為高市承認「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」。

日本首相高市早苗表示，有關1972年「日中聯合聲明」載明，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場。（路透檔案照）日本首相高市早苗表示，有關1972年「日中聯合聲明」載明，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場。（路透檔案照）

「日中聯合聲明」日本的立場和美國的「一個中國」政策很接近，都是對中華人民共和國是中國唯一合法政府的立場，但美國僅表示認知（acknowledges）中華人民共和國政府的「一個中國原則」，了解中華人民共和國方面認定台灣是中國部分的主張，但不承諾支持也不反對中華人民共和國政府的一個中國原則。

所以針對台灣是否是中華人民共和國的領土這件事，日本、美國和中共簽屬的外交文件上是用「理解並尊重」、認知（acknowledges），並沒有用「接受」或「承認」的用語。

亦即日美當初都基於國際局勢的需要，對於中共政權對台灣的主張，表達知道中共的態度，並給予尊重。但美國和日本從以前到現在從來沒有公開聲明承認「台灣是中華人民共和國的領土」。

當然可以明確指出美日都是秉持「一個中國」的立場，但並沒有接受「台灣是中華人民共和國領土」這件事，當然也同意「中華人民共和國是中國唯一合法的政府」這個事實。但這樣的主張並不表示不承認在台灣的中華民國是獨立於中華人民共和國以外的國家，或是「台灣是主權獨立的國家」這個事實。

蔣介石當時也告訴國民黨同志中華民國滅亡了，但後來中華民國來到台灣，已經有了台灣、澎湖，經過民主運動抗爭多年，台灣有了民選總統，國會全面改選。現在的中華民國加入了台灣的元素，早已不是當年在中國大陸的「中華民國」。所以前總統蔡英文常用中華民國台灣來定義我們的國家，我們的國家早已不是當初那個跟「中華人民共和國」爭中國正統的「中華民國」了。

中華民國與中華人民共和國互不隸屬，我們有民選的國會、民選的總統，是一個主權在民的國家。（資料照）中華民國與中華人民共和國互不隸屬，我們有民選的國會、民選的總統，是一個主權在民的國家。（資料照）

所以不管是中華民國或是台灣，當然是一個擁有主權的獨立國家，至於未來要不要制憲、修憲，改國號、改國旗，這些都應該尊重台灣人的共同意願。人民有權利決定自己國家的前途，這是全世界民主國家共同支持的主張。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書