自由開講》只管建造 不管維護！ 台灣應慎思木棧道舖設

◎ 邱炳進

台北市長蔣萬安（右）推動的「台北文化小旅行」，經市議員陳怡君（左）日夜堪查後，發現有諸多缺失。（資料照，本報合成）

本報日前報導，蔣萬安推動的「台北文化小旅行」，經市議員陳怡君日夜堪查之後，發現諸多缺失，包括景點殘破不堪，木棧道被損、休憩木椅腐朽等。

事實上，全台步道、欄杆，流行舖設木棧道，護欄、休憩椅用木材製成，在台灣多雨潮濕的氣候，這些木棧道等設施，很快就發生腐爛現象，這在全台灣的步道，是普遍的現象。偏偏主管單位，似乎只管施作木棧道，然卻疏於事後的保養，連上防腐漆都闕如，難怪全台的木棧道很快就報銷，對使用者帶來安全的威脅，由於疏於保養，縮短使用年限，浪費公帑至極！

舊雙溪河步道（五分港溪）木棧道破損。（北市議員陳怡君服務處提供）

景點的步道，不能只顧建造，便放任不管，任由腐朽至殘破不堪的地步。十二月一日，我去爬新店的獅仔頭山，登山口的木棧道，當然有不少的木板已破損，爬到海拔八百多米的三角點，碰見的木製指示牌不下二十個，没有一個有效用的，不是斷頭斷尾，就是看不出字體，完全失去指示的功能，新北市政府的主管單位，不知有多少年没到獅仔頭山登山步道去巡查了？

獅仔頭山木造觀景台損壞未修復。（資料照）

台灣的氣候、環境實在不適合設木棧道，如果舖了木棧道，是否要注重後續的保養？去年十月，我到西澳旅遊，走了不少的海邊、山間的步道，發現西澳步道的材質，看起來像是塑鋼的材料，不僅不會腐蝕，且止滑性極佳。

澳洲的氣候乾燥，且出產大量的木材，但他們為何捨棄木棧道？值得我們省思。我們或可遵循澳洲的舖設方式，不僅耐用且節省公帑，安全性也將大大的提升。

（作者為退休教職）

