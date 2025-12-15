名家分享～張育萌》香港冷天買蘋果 支持曾有的自由

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港《國安法》，西九龍法院法官杜麗冰15日宣判其3項罪名全數成立，讓人不禁懷疑司法是否淪為政治打手、法官是否選擇性辦案...

◎ 張育萌

壹傳媒創辦人黎智英在懲教人員陪同下，走進法庭內被告欄。（取自貼文）

這兩天的香港，是市民在冷天，買蘋果支持曾經有過的自由——

①壹傳媒創辦人黎智英審判前夕——從昨天（1214）傍晚，西九龍裁判法庭就出現排隊人潮。有群眾說「進到延伸庭也好，雖然見不到，但想表達自己真心支持他。」

這幾年，民主派審判時，常常出現「排隊黨」。建制派拿錢找人排隊，佔滿法庭旁聽席。初選案開審時，就有排隊「蛇頭」坐在旁聽席睡到打呼、看手機影片打發時間。

這次，好多支持者怕自己進不到法庭，才徹夜排隊未眠。

大批支持者不畏寒冷，帶著板凳在西九龍法院外徹夜排隊，只為爭取有限的旁聽席位。（美聯社）

②凌晨12點多，有市民帶一箱蘋果來。他說，原本想買「64個」，但買的時候不夠，所以最後只買48個。

一箱蘋果都能直搗港警的敏感神經，警員特地拿手電筒盤查地上的紙箱，確定箱子裡裝的「是真的蘋果」。

③有市民手拿蘋果，被記者問到「這顆蘋果對你來說，有什麼意義？」

市民回答「蘋果日報、真相、Freedom of press、Freedom of speech」，她苦笑了幾聲，繼續說「Freedom of choice，總之就是Freedom。」

④前蘋果日報的員工也來排隊，她說「蘋果的結束，損失的不只是員工工作，是整個香港社會」。她也向過去蘋果的員工喊話「希望大家平安，好好生活」。

⑤9點59分，懲教人員陪同下，黎智英走進庭內被告欄。黎智英向在場的妻子和兒子露出笑容、揮手打招呼，妻兒也向他揮手。

在旁聽席上，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機也在。三年前（2022），陳日君被港警國安處拘捕，逼他交出護照。

陳日君拒絕離開香港，他曾說「我的羊群在哪裡，我就在哪裡。」

2022年5月，天主教香港教區榮休主教陳日君（中）遭港警拘捕。（法新社）

⑥法官杜麗冰指出裁判理由，控方提出的供詞和黎智英的WhatsApp訊息，顯示黎智英長年對中國心懷怨恨。

杜麗冰用黎智英發出的訊息，指出黎智英的神秘助手，安排黎智英在華府見美國官員。2019年7月，黎智英在美國見到時任副總統彭斯，以及國務卿龐皮歐。

法官認定，黎智英赴美見面，是請美國對香港推動《逃犯條例》，提出制裁香港的行動。

⑦2020年5月，《國安法》在香港實施前夕，黎智英發起「一人一信行動」；保釋期間，黎智英離開香港時，又到美國與官員見面。

杜麗冰直指，黎智英只有一個目的——就是要美國懲罰中國。

⑧《國安法》實施前，川普預告將實施最嚴厲制裁。杜麗冰透過黎智英的訊息，強調黎智英在提到制裁時「帶著幾乎是快樂的心情」。

法庭推論，唯一合理的解釋是：黎智英唯一意圖是「尋求中共倒台，即使最終要犧牲中國人民、香港人的利益，也在所不惜。」

⑨10點38分，法庭認定黎智英是串謀的首腦，宣判「串謀發布煽動刊物罪成」與兩項「串謀勾結外國勢力」，三項罪名全部成立。

⑩10點44分，黎智英揮手向家人道別。囚車在半小時後開出法院，現場員警全副武裝戒備。

什麼叫司法淪為政治打手？什麼叫選擇性辦案？這就是最真實的答案。

願我們此生都不必過這樣的生活。

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

