自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～張育萌》香港冷天買蘋果 支持曾有的自由

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港《國安法》，西九龍法院法官杜麗冰15日宣判其3項罪名全數成立，讓人不禁懷疑司法是否淪為政治打手、法官是否選擇性辦案...
名家分享

名家分享

2025/12/15 19:00

◎ 張育萌

壹傳媒創辦人黎智英在懲教人員陪同下，走進法庭內被告欄。（取自貼文）壹傳媒創辦人黎智英在懲教人員陪同下，走進法庭內被告欄。（取自貼文）

這兩天的香港，是市民在冷天，買蘋果支持曾經有過的自由——

①壹傳媒創辦人黎智英審判前夕——從昨天（1214）傍晚，西九龍裁判法庭就出現排隊人潮。有群眾說「進到延伸庭也好，雖然見不到，但想表達自己真心支持他。」

這幾年，民主派審判時，常常出現「排隊黨」。建制派拿錢找人排隊，佔滿法庭旁聽席。初選案開審時，就有排隊「蛇頭」坐在旁聽席睡到打呼、看手機影片打發時間。

這次，好多支持者怕自己進不到法庭，才徹夜排隊未眠

大批支持者不畏寒冷，帶著板凳在西九龍法院外徹夜排隊，只為爭取有限的旁聽席位。（美聯社）大批支持者不畏寒冷，帶著板凳在西九龍法院外徹夜排隊，只為爭取有限的旁聽席位。（美聯社）

②凌晨12點多，有市民帶一箱蘋果來。他說，原本想買「64個」，但買的時候不夠，所以最後只買48個。

一箱蘋果都能直搗港警的敏感神經，警員特地拿手電筒盤查地上的紙箱，確定箱子裡裝的「是真的蘋果」

③有市民手拿蘋果，被記者問到「這顆蘋果對你來說，有什麼意義？」

市民回答「蘋果日報、真相、Freedom of press、Freedom of speech」，她苦笑了幾聲，繼續說「Freedom of choice，總之就是Freedom。

④前蘋果日報的員工也來排隊，她說「蘋果的結束，損失的不只是員工工作，是整個香港社會」。她也向過去蘋果的員工喊話「希望大家平安，好好生活」。

⑤9點59分，懲教人員陪同下，黎智英走進庭內被告欄。黎智英向在場的妻子和兒子露出笑容、揮手打招呼，妻兒也向他揮手。

在旁聽席上，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機也在。三年前（2022），陳日君被港警國安處拘捕，逼他交出護照。

陳日君拒絕離開香港，他曾說「我的羊群在哪裡，我就在哪裡。」

2022年5月，天主教香港教區榮休主教陳日君（中）遭港警拘捕。（法新社）2022年5月，天主教香港教區榮休主教陳日君（中）遭港警拘捕。（法新社）

⑥法官杜麗冰指出裁判理由，控方提出的供詞和黎智英的WhatsApp訊息，顯示黎智英長年對中國心懷怨恨

杜麗冰用黎智英發出的訊息，指出黎智英的神秘助手，安排黎智英在華府見美國官員。2019年7月，黎智英在美國見到時任副總統彭斯，以及國務卿龐皮歐

法官認定，黎智英赴美見面，是請美國對香港推動《逃犯條例》，提出制裁香港的行動

⑦2020年5月，《國安法》在香港實施前夕，黎智英發起「一人一信行動」；保釋期間，黎智英離開香港時，又到美國與官員見面。

杜麗冰直指，黎智英只有一個目的——就是要美國懲罰中國

⑧《國安法》實施前，川普預告將實施最嚴厲制裁。杜麗冰透過黎智英的訊息，強調黎智英在提到制裁時「帶著幾乎是快樂的心情」。

法庭推論，唯一合理的解釋是：黎智英唯一意圖是「尋求中共倒台，即使最終要犧牲中國人民、香港人的利益，也在所不惜。」

⑨10點38分，法庭認定黎智英是串謀的首腦，宣判「串謀發布煽動刊物罪成」與兩項「串謀勾結外國勢力」，三項罪名全部成立。

⑩10點44分，黎智英揮手向家人道別。囚車在半小時後開出法院，現場員警全副武裝戒備。

什麼叫司法淪為政治打手？什麼叫選擇性辦案？這就是最真實的答案。

願我們此生都不必過這樣的生活。

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書