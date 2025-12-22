自由開講》國防採購不是羅生門 需制度、監督與公共信任

◎ 不孝

近來國內軍購標案接連引發爭議。繼福麥公司得標彈藥採購案後，國民黨桃園市議員凌濤又質疑台南「大石國際股份有限公司」從皮鞋、運動鞋等傳產轉型軍火採購，不到兩個月竟取得國防部5.56公厘底火等標案，金額約新台幣二億元，順利擊敗承賱國際、國橋電機科技與台船防蝕科技等長期投入國防供應鏈的業者，質疑過程「令人跌破眼鏡」、「福麥2.0」再現。

質疑國防部火藥採購案，國民黨桃園市議員凌濤（中）、國民黨前發言人楊智伃（左二）、國民黨青年團執行長鄧凱勛（右一）告發涉貪。（讀者提供）

這類質疑有其社會監督的正當性。國防採購關乎公共資源、戰備品質與國人安全，透明與專業審查不可或缺。然而，必須先澄清一個關鍵事實：按照國防部發布的資料，該標案自2024年7月17日公開招標，全案依政府採購法與招標文件規定辦理，廠商資格條件包括合法登記、國際貿易業務項目及納稅證明等，四家企業參與投標，而大石國際以最低報價得標，並於今年2月17日提前交貨，3月驗收合格，已完成結算付款。

換言之，從審查程序與履約結果看，並無違規情事或違反採購規範之處；國防部強調部分言論以偏概全、誇大不實，對國軍官兵極不公平，並呼籲國人明辨。然而，制度合法不等同於社會無從質疑。

第一，軍事採購屬公共財，必須更高程度的資訊透明與公信力保障，而非僅靠後續新聞稿澄清。當外界連續看到「傳產業者迅速跨足軍工」的敘述時，自然會對招標資格、風險控管及長期供應能力產生疑問——這是制度必須正面回應的，而不是以「誇大不實」一語帶過。

第二，國防採購並非單純商品交易，它牽涉國安、軍事能力與戰時供應鏈穩定性。即便底火等品項技術成熟、與百年前原理無異，這類物資的品質、來源合法性、履約可靠度，都應受到比一般商用產品更嚴格的公開討論。這並非為質疑而質疑，而是建立全民信心的必要程序。

立法院外交及國防委員會12月15日開會，邀請國防部長顧立雄（左）、軍備局局長林文祥（右）報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」並備質詢。（記者方賓照攝）



第三，政治人物在質疑過程中不宜過度渲染或對個別公司做出可能不實的推論。將企業轉型現象與政治人物或政府操作直接連結，若未有具體事證支持，只會加深社會對立與不信任。

總結而言，我們既不應放任政府採購置於無人檢視之下，也不該以含沙射影或標籤式的指控消耗公共信任。真正的改革應是促進更透明的機制、更完善的審查標準，以及對國防採購制度公正性與專業性的長期檢驗。只有讓程序與結果都能經得起人民檢視，才能在保衛國家安全的同時，維護民主社會的健全運作。

（作者為退休人士）

