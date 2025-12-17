自由電子報
自由開講》不同意罷免的代價 遠高於一次國會重選的成本

2025/12/17 11:30

◎ 蔡育德

2025年，由公民團體發起的大罷免行動，距今不過數月。然而，這場行動暫告段落後，藍白陣營卻未展現任何自省，反而在「普發一萬元」的政治操作下僥倖過關，隨即變本加厲

首波大罷免全部宣告失敗，不少志工和挺罷民眾難掩失落情緒。（資料照）首波大罷免全部宣告失敗，不少志工和挺罷民眾難掩失落情緒。（資料照）

短短數月的發展，已清楚揭示「不止損」所付出的真實代價。

花蓮水災暴露長年被忽視的結構性治理問題，造成重大死傷與鉅額財損；台中爆發豬瘟事件，全民埋單、代價高達百億元；而國會中，爭議性立法接連上演，從國安、財政到制度倫理，皆遭到嚴重侵蝕

若再加上中配入籍年限縮短等高度敏感議題，我們不得不誠實面對一個問題——那一萬元，究竟讓我們付出了多少看不見、卻極為昂貴的代價？首先，阻擋國防特別預算，已實質延誤政府保家衛國的能力建構。國防不是抽象口號，一旦風險成真，付出的可能是生命。

其次，中配入籍年限大幅縮短，不僅涉及中國「洗人口」的國安風險，也將對健保資源、社會信任與民主體制造成長期壓力。這些成本，遠非一萬元所能衡量——我們可能失去的，是自由、民主、財富與生活品質

藍白陣營封殺行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，立院民進黨團舉牌抗議。（資料照）藍白陣營封殺行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，立院民進黨團舉牌抗議。（資料照）

再者，助理費除罪化的修法方向，實質上剝奪助理制度化的工作保障，形同讓立委與助理爭利，不僅侵害勞動權益，也進一步拉低問政品質，最終受害的仍是人民。

至於反年金改革的提案，更明顯違反世代正義與平等原則。依銓敘部長於公開說明中的評估，若相關改革倒退、以舉債方式填補缺口，將導致年金基金提前破產，其結果是每一位國民平均至少增加三萬元以上的財政負擔。這樣的政策方向，不僅侵蝕制度信賴，也把今天的政治選擇，轉嫁為下一代必須承擔的債務。這樣的「改革倒退」，其社會成本遠超過普發現金的短期小利。

綜觀以上種種，我們必須清楚認知：

支付薪資給違憲亂政、損害國安、與敵共舞、甚至自肥地與民爭利的立委，才是真正的浪費社會資源。

藍白陣營將大罷免行動描繪為「浪費社會資源」與「造成社會分裂」，然而真正造成撕裂的，並非公民行動本身，而是拒絕承擔責任、持續傷害公共利益的國會結構。當錯誤的決策反覆發生，卻缺乏有效的政治修正機制，社會的不安與對立自然累積。

我們現在面臨的，不只是政黨立場之爭，而是一個是否及時止損的集體選擇。

止損之道，並非冷漠等待2026地方選舉的遲來回應，而是正視制度已經發出警訊。

我們希望公民行動可以再起，不是為了對立，也不是出於情緒，而是因為民主制度已經出現必須即刻修復的問題。

公民團體人民自主志工團發起廢除憲法訴訟法修法的公投案連署。（資料照）公民團體人民自主志工團發起廢除憲法訴訟法修法的公投案連署。（資料照）

當國會持續做出傷害國安、侵蝕財政、破壞制度公平的決策，而人民卻只能被動承擔後果時，公民社會有責任重新站出來，提醒權力：它來自人民，也必須向人民負責。

公民行動，不是社會動亂的源頭，而是民主自我修復的重要機制；不是否定制度，而是要求制度回到應有的軌道。

我們要的不是混亂，而是校正；不是撕裂，而是讓國會重新接受民意檢驗的機會。

（作者為跨界治理顧問）

