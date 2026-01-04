自由開講》「真話太慢，假話太快」 資訊戰下查證疲勞的危機

◎ 沉言

面對全球資訊戰第三階段，誰在造假已非重點，重點是誰還願意查證；示意圖。（路透檔案照）

全球資訊戰的第三階段，不再是在造假，而是願意查證。根據路加福音新聞研究所二〇二四年的報告，超過六成的用戶表示「疑似假消息會略過不理」。這不再是無知，而是疲倦。當查證成為本能，懷疑也變成了反射。

數據是反應速度。 Meta與X的內部統計顯示，錯誤資訊的轉傳量平均在十分鐘內達到第一組三千次，而查證文在十二小時後只有百分之三的互動率。真太慢，假話太快。這不是識讀教育的失敗，而是平台節奏的勝利。

第二組數據是相同的識別率。心理學指出，重複三次看到訊息，即使標註為錯誤，信任度仍提升三成。熟悉度比真實更有說服力。越努力查證的人，越容易想起假內容，因為大腦取「看見」誤認為「可信」。防禦因此變成中毒的另一種形式。

第三組數據來自生成式AI。歐盟統計報告估計，二〇二五年全球至少有兩成的假消息含AI成分。語音、視訊、截圖都可能由模型生成，連平台的查核機制也被誤導。當真與假都可生成時，人自己唯一得出可信或不可信的成分。

防禦不一定靠懷疑。假消息能傳播，是因為資訊沒有被即時對照；只要每一個消息都回溯到來源，謊言的壽命就會變短。像最近的Threads上流傳的謠言，指稱週子瑜當年因被黃安舉報拿國旗而被迫道歉，執政黨完全沒有發聲。若把這則貼文鄰居AI工具查證，並要求附上來源，可以發現今年的所有總統競選都曾公開表態支持，強調沒有人需要為自己的認同道歉。當時的政府機構，包括外交部與陸委會也都發表聲明，表示支持「中華民國國旗」的表態，並強調台灣人民有表達身分認同的權利。

近日社群平台Threads流傳一則假訊息，內容直指周子瑜先前因拿台灣國旗被迫道歉時，執政黨沒有發聲。但經AI查證，當年所有總統候選人都曾公開表態支持她。（翻攝自YouTube）

AI若能用來製造假消息，也能被用來辨識。只要將資訊輸入工具，要求系統自動比對開放資料庫，回傳來源佐或證查核鏈接，資訊雜訊的空間就會被壓縮。真正的識讀，不只靠意志，也可以靠工具。以彼之道，還諸彼身。當科技回到理性用途，資訊戰才會有終點。

（作者為評論者）

