自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「真話太慢，假話太快」 資訊戰下查證疲勞的危機

2026/01/04 10:30

◎ 沉言

面對全球資訊戰第三階段，誰在造假已非重點，重點是誰還願意查證；示意圖。（路透檔案照）面對全球資訊戰第三階段，誰在造假已非重點，重點是誰還願意查證；示意圖。（路透檔案照）

全球資訊戰的第三階段，不再是在造假，而是願意查證。根據路加福音新聞研究所二〇二四年的報告，超過六成的用戶表示「疑似假消息會略過不理」。這不再是無知，而是疲倦。當查證成為本能，懷疑也變成了反射。

數據是反應速度。 Meta與X的內部統計顯示，錯誤資訊的轉傳量平均在十分鐘內達到第一組三千次，而查證文在十二小時後只有百分之三的互動率。真太慢，假話太快。這不是識讀教育的失敗，而是平台節奏的勝利。

第二組數據是相同的識別率。心理學指出，重複三次看到訊息，即使標註為錯誤，信任度仍提升三成。熟悉度比真實更有說服力。越努力查證的人，越容易想起假內容，因為大腦取「看見」誤認為「可信」。防禦因此變成中毒的另一種形式。

第三組數據來自生成式AI。歐盟統計報告估計，二〇二五年全球至少有兩成的假消息含AI成分。語音、視訊、截圖都可能由模型生成，連平台的查核機制也被誤導。當真與假都可生成時，人自己唯一得出可信或不可信的成分。

防禦不一定靠懷疑。假消息能傳播，是因為資訊沒有被即時對照；只要每一個消息都回溯到來源，謊言的壽命就會變短。像最近的Threads上流傳的謠言，指稱週子瑜當年因被黃安舉報拿國旗而被迫道歉，執政黨完全沒有發聲。若把這則貼文鄰居AI工具查證，並要求附上來源，可以發現今年的所有總統競選都曾公開表態支持，強調沒有人需要為自己的認同道歉。當時的政府機構，包括外交部與陸委會也都發表聲明，表示支持「中華民國國旗」的表態，並強調台灣人民有表達身分認同的權利。

近日社群平台Threads流傳一則假訊息，內容直指周子瑜先前因拿台灣國旗被迫道歉時，執政黨沒有發聲。但經AI查證，當年所有總統候選人都曾公開表態支持她。（翻攝自YouTube）近日社群平台Threads流傳一則假訊息，內容直指周子瑜先前因拿台灣國旗被迫道歉時，執政黨沒有發聲。但經AI查證，當年所有總統候選人都曾公開表態支持她。（翻攝自YouTube）

AI若能用來製造假消息，也能被用來辨識。只要將資訊輸入工具，要求系統自動比對開放資料庫，回傳來源佐或證查核鏈接，資訊雜訊的空間就會被壓縮。真正的識讀，不只靠意志，也可以靠工具。以彼之道，還諸彼身。當科技回到理性用途，資訊戰才會有終點。

（作者為評論者）

《自由開講》是提供民眾對話的電子論壇，無論是對政治、經濟或社會、文化新聞熱點，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎大家踴躍投稿等。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附上真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報已錄取及刪除修改權，不付稿酬；錄取與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書