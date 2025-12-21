自由開講》北嶺國小 第一所實施台語沉浸式教學實驗學校

◎ 蔣日盈

欣聞高雄市北嶺國小為台語實施沉浸式實驗學校，這對台語教育是一大突破，期待能成功並儘速推廣到全國。

高雄市路竹區北嶺國小為全國第一間台語實驗學校。（資料照）

所謂沉浸式教學，是以全時段、全區域接觸，讓學習者的學習環境有如浸在水中，直接而自然得到學習成果。在語言領域，國內客語已於一○八年發布國中國小及幼兒沉浸式教學計畫，開始實施；國外較有名的案例是紐西蘭的毛利語，也已實施多年。

而台語是在一一三年由高雄市府指定北嶺國小試辦台語實驗學校，實施沉浸式教學。為長久之計，希望中央能接辦，也督促各縣市試辦。

北嶺國小老師以台語教授數學學科。（資料照）

台語族在台灣是最大語族，但在錯誤的國語政策後，台語人口快速下降，尤其六到十四歲兒童使用者僅七．四百分點，六歲之前多少還有祖母在帶，但進入幼兒園和國小，全面用華語教學，對本土母語形同全面封殺。因此台灣各語族的母語都有流失的危機，台語也不例外。現在高雄北嶺國小辦台語實驗學校，民間搶救台語團體都有很大期待。

當然實施之初，老師用台語教學會造成一些挑戰，家長也有適應問題，但只要有心，短期內遇到不會的語詞摻些華語無妨，老師也可在教學相長中求進步，應可很快上手。本土語是台灣各語族的母語，必須得到尊重及排除萬難搶救。

數學課的專有名詞，以華語、台語（羅馬拼音）對照方式，寫在教室黑板上，供學生參考學習。（資料照）



有些人會擔心兒童學習會有困難，其實，最不需擔心的是學童。兒童在國小及幼兒階段是語言黃金期，只要有環境，給予機會，對母語學習是自然習得，能輕鬆習得準確的母語。現在台灣母語有嚴重流失危機，主要是兒童錯過語言黃金期（約七歲前）。

黃金期以後的學習，學生對語言發音能力漸漸下降，也開始會厭倦學習，加上學校功課逐漸加重，如無適當鼓勵，便有放棄學習之念。這是為什麼我們必須在國小畢業前，一定要打好母語能力的主要原因。

北嶺國小沉浸式教學，連體育課都是以台語上課。（資料照）

凡事起頭難，只要有心，語言學習會很快步入坦途。希望疼惜母語的老師、家長、和教育部能合作實施，搶救母語將不再是夢。

（作者為台灣羅馬字協會理事，台灣南社社員）

