自由開講》AI吃電，人吃土？ 算力狂飆下的能源警報

◎ 張云

政府需正視AI吃電的問題；示意圖。（圖取自freepik）

2025年，最讓人不安的話題不是房價、不是選舉攻防，而是悄悄逼近的「AI用電危機」。

當我們一邊驚嘆人工智慧的效率與便利，一邊卻忽略它背後驚人的能源消耗，地球正被算力一點一滴加熱。

AI不只是寫字、畫圖、聊天，它背後是一座座全年無休的資料中心，吞電、耗水、排熱。

一次大型模型訓練，電力消耗動輒以城市為單位；一張生成圖片，燒掉的能源，可能比一個家庭數月還多。科技進步的另一面，是能源需求失控。

台灣正在成為高耗能算力產業的理想落腳地，卻還沒準備好承受代價。當民眾被要求節電、忍受高電價風險，資料中心卻能長時間滿載運轉；當政府喊減碳，實際上卻用更多化石燃料撐起算力需求，這不是轉型，而是錯置。

更嚴峻的是，這場競賽發生在極端氣候已成常態的時代。高溫破表、用電尖峰頻繁、電網備轉容量屢屢探底，AI卻仍持續拉高基載需求。缺電不再是政治口號，而是系統風險。

問題不在AI，而在治理。若繼續放任算力無上限擴張，真正被壓垮的不是科技，而是全民生活與環境承載力。這已不只是科技議題，而是牽動國安、產業、環境與世代正義的結構性問題。

政府應立即啟動三項改革：

一、電價要反映真實成本：

對高耗能資料中心採取分級或差別電價，尖峰用電加價，避免全民補貼算力產業。

二、資料中心必須納入嚴格審查：

設置前須通過能源、水資源、碳排與電網衝擊評估，並訂定用電上限與退場機制。

三、能源配比必須綁定：

新設資料中心須自備或長期契約綠電，不得以一般民生與中小企業電力填補缺口。

在台設置高耗能算力產業落腳地，政府需針對能源、水資源進行評估；示意圖。（資料照）

AI不會替我們節能，也不會為土地負責。AI時代，我們最大的敵人不是機器，是「假裝沒事」。如果我們不開始認真面對Energy（能源），到最後會被AI逼著面對Emergency（緊急狀態）。

（作者從事海外行銷）

