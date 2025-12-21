自由電子報
自由開講》肉身記住孩童沉默的痛 看見那些被時間隱藏的傷痕

2025/12/21 08:00

◎ 賴楚元

日前，國家衛生研究院林彥鋒醫師團隊的研究證實，童年時期遭受的霸凌、虐待或忽略，不僅僅是記憶裡揮之不去的陰影，更會實實在在地轉化為成年後身體的病痛。數據顯示，這些傷痕將顯著增加罹患糖尿病、偏頭痛、下背痛以及重度憂鬱症的風險。這項發現不僅是醫學上的突破，更敲響了台灣社會安全網的警鐘。

國衛院研究提醒 社會安全網的警鐘

兒少保護的缺失，卻由孩童的肉身來償債。當一個孩子長期處於高壓、恐懼的環境中，那無聲的黑影並不會隨著長大而消散，而是滲入進大腦與神經系統，轉化為全身性發炎。那些在童年來不及癒合、被迫遺忘的傷口，在幾十年後，以另一種形式索討代價，變成了健保卡上一筆筆沉重且難以根治的慢性病診斷。

回頭檢視台灣的醫療與教育現場，我們是否準備好面對這個隱晦的真相？當一個中年人受反覆發作、查不出原因的疼痛所苦，而在診間徘徊時，我們僵化的醫療體系往往只看見了數值，卻看不見人。鮮少有醫生有時間、或有意識地穿過那些病理數據，嘗試了解問題的根本。這正反映了，我們習慣在後端投入龐大的健保預算去修補已經崩壞的身體，卻在前端吝於投資資源去承接那些破碎的家庭。

疾病的成因往往盤根錯節，是生命歷程的總和。國衛院這份報告不該只是一則過眼即逝的新聞，它應該成為政策制定的指引針。保護孩子，不只是為了守護他們當下純真的笑容，更是為了讓他們的未來免受疾病之苦。唯有當我們看見了那些潛藏在歲月底下的傷痕，意識到這是一場集體的共業，我們才能在悲劇複製之前，真正落實社會正義，溫柔地接住下一個世代。

（作者為陽明交通大學醫學系學生）

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

