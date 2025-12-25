自由開講》別再獵巫高價治療了 你我都有可能需要它

◎ 盧俊瑋

近期因AADC缺乏症患者使用高價治療引發社會爭議，這也使台灣對部分疾病長期投資不足的結構性問題浮現。（資料照）

12日，筆者受臺灣病友協會之邀，就台灣對部分疾病長期投資不足，如何影響病人勞動力與社會生產力進行公開討論。為此筆者重新檢視健保對各類疾病的財政配置，也正逢近期因AADC缺乏症患者使用高價治療而引發社會爭議，兩者交會，使這個長期被忽略的結構性問題再次浮上檯面。

幾乎每隔一段時間，高價藥物、罕病治療與特殊免疫疾病的醫療費用就會成為新聞焦點，輿論迅速集中在「值不值得」、「該不該給」、「會不會拖垮健保」。然而，若從整體制度回望，問題並不在於單一藥物是否昂貴，而在於台灣長期對整體醫療環境的投資明顯不足，卻同時承擔了高度平等、近乎無上限的醫療期待。

在制度設計上，癌症有專法與國家級戰略投資，罕病也有專法與獨立預算支撐，得以避免在健保總額中與其他疾病相互排擠。然而，同樣需要長期且高昂治療成本的免疫疾病與多數慢性病，卻缺乏對應的制度保障，只能在一般總額中與所有疾病競逐有限資源，長期處於支出壓力高、保障卻最薄弱的位置，也最容易成為輿論質疑的對象。

在台灣，癌症有專法與國家級戰略投資、罕病有專法與獨立預算支撐，但免疫疾病與多數慢性病卻缺乏對應的制度保障（取自臉書@盧俊瑋）

站在第一線，醫療人員對這樣的矛盾感受尤為深刻。在診間裡，實際面對的是病情惡化、長期失眠、疼痛加劇，甚至面臨失去工作與尊嚴的病人，而非抽象的財務模型。當制度端缺乏明確的投資決策，壓力便層層向下轉移，最終由病人、家屬與第一線醫療人員承擔。

更重要的是，今日被檢討的從來不只是某一群人。你我與所愛之人，都有可能在未來某一天，成為需要高價治療才能維持生活品質，甚至延續生命的病人。當社會習慣以獵巫方式回應醫療支出爭議，制度失衡便被轉化為族群對立。今天是罕病，明天可能是免疫疾病，往後也可能輪到癌症。

真正需要被嚴肅討論的，不是誰用了多少錢，而是台灣是否已到必須誠實增加對醫療環境投資的時刻。醫療不是單純的社會福利支出，而是國家長期生產力與社會穩定的基礎。當社會選擇以情緒取代制度改革，最終被消耗的，將不只是某一群病人，而是整個社會面對老化與高醫療需求時的承受能力。

政府必須妥善進行醫療環境投資，方能降低因共病產生的長期高額醫療支出，使資源運用更有效率。（取自臉書@盧俊瑋）

（作者為林口長庚醫院皮膚免疫科醫師、助理教授）

