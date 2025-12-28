自由電子報
自由開講》中國間諜「工業級」竊技 加拿大前情報局長揭真相

2025/12/28 13:30

◎ 三毛

近期英國《衛報》報導，加拿大前情報局（CSIS）局長維格諾警告，中國間諜機構不再僅針對政府部門，而將重點轉向滲透西方大學與企業，以「工業級」規模竊取新興技術；從網路攻擊、滲透研究專案到招募學術人員，中共系統化地收集敏感資訊，並將其軍事化，顯示北京對技術優勢的渴求已全面升級；維格諾指出，這種滲透行為不僅威脅科研自由，也凸顯了國際學術與產業界亟需建立防護與警覺機制的必要性。

前加拿大安全情報局局長維格諾警示要當心中共系統化滲透。（路透檔案照）前加拿大安全情報局局長維格諾警示要當心中共系統化滲透。（路透檔案照）

中共長期軍事復興計畫的啟動

維格諾回顧，中共自二〇〇三年見證美軍迅速占領伊拉克後，震驚於西方軍事與科技實力的差距，遂啟動長期軍事復興計畫，並決定投資「不對稱能力」，其核心策略在於透過竊取西方技術知識，快速補足自身軍事短板，以縮小與美軍的差距；這不只是技術問題，更反映中共追求區域甚至全球軍事影響力的野心，同時揭示了北京對自主創新與國際規範的矛盾態度；一方面要求自身科技突破，另一方面卻依賴系統化竊取他國研發成果。

前加拿大安全情報局局長維格諾警告，中國間諜機構如今正像滲透外國政府一樣，將重點放在滲透西方大學和企業，以竊取新技術。（法新社檔案照）前加拿大安全情報局局長維格諾警告，中國間諜機構如今正像滲透外國政府一樣，將重點放在滲透西方大學和企業，以竊取新技術。（法新社檔案照）

維格諾警告的全球影響力

維格諾的言論不僅針對加拿大與五眼聯盟國家，也對全球學術與產業界發出警訊；他強調，西方學界若忽視國家安全風險，將導致敏感技術被轉化為中共軍事能力，其言論凸顯「制度性威脅」，問題不在中國人民，而在中共制度與情報體系，甚至部分涉案人員並無中國血統，但仍被利用；此觀點呼應國際社會對中國科技滲透的關切，並為各國建立安全防護政策提供理據。

五眼聯盟與亞太安全的戰略價值

維格諾亦提及他在CSIS任內，情報重心從反恐轉向大國政治，並強調「五眼聯盟」在情報共享上的核心角色；美、加、英、澳、紐情報機構協作，使盟國能提前掌握中國及其他大國策略意圖，尤其在軍事科技與安全領域形成警示網；對臺灣及亞太地區而言，這套共享機制不僅增強盟國對中共行動的監測能力，也為臺灣在防衛科技、網路安全及國際外交上提供策略參考，進一步提高區域穩定性。

根據英國《每日郵報》引述消息人士的獨家報導，一名現任英國廣播公司（BBC）記者正因涉嫌為中國從事間諜活動，而受到英國秘密安全部門的調查。（路透檔案照）根據英國《每日郵報》引述消息人士的獨家報導，一名現任英國廣播公司（BBC）記者正因涉嫌為中國從事間諜活動，而受到英國秘密安全部門的調查。（路透檔案照）

結語

維格諾的觀察提醒國際社會，面對中共系統化技術竊取，單靠個別企業或學者自保不足以有效阻止；長期而言，必須結合制度監管、國際合作以及公私部門防護措施，形成完整防線；同時，他的強調也再次確認，威脅的來源在於中共制度，而非中國人民本身，對臺灣及亞太國家而言，這既是安全警示，也是推動區域合作、強化國防與資訊防護的契機；透過透明、協作與制度化手段，西方及亞太國家可以在維護創新自由與科技安全間取得平衡，防範技術被惡意軍事化。

（作者為研究生）

