自由開講》都閉嘴 都來投資新生兒：投資未來 守住台灣

2025/12/21 08:30

◎ 林鴻志

一、台灣已經看到缺人、缺工、缺孩子，已經不是趨勢——是殘酷的現實。

大家一定已經感受到：

工廠缺工、科技業缺人才、服務業找不到人 …

幼兒園、國小、大學陸續關門 …

房子仍然蓋著，卻越來越沒有年輕人能住進去 …

這不是「社會問題」，這是經濟問題、國安問題、企業永續問題、家族未來問題。

人口斷層=醫療斷層+產業斷層+財富斷層。

再不做什麼，10年後台灣會變成我們自己都不願意待的地方。

台灣房子依然蓋著，卻越來越沒有年輕人能住進去。（資料照）

二、我們在乎嗎？台灣是一座無法複製的寶島：醫療、治安、半導體、居住安全，在世界都數一數二。

世界上很難找出第二個地方：

醫療與健保效率全球前段班、世界最安全城市排名長期靠前 …

半導體供應鏈全球獨一無二（無法移植）

電子業聚落全世界找不到替代品

天災風險（地震雖多）但整體災後恢復能力極強。

或許有些人美國或加拿大、澳洲的護照。

但請誠實問自己：

哪一個國家給得出台灣這種「超高效率、高安全感、低社會摩擦」的生活品質？

答案很清楚：沒有。而面對超低出生率帶來的災難，我們每個人可以做什麼嗎？

美國總統川普政府提出 「新生兒投資帳戶」 概念後，一些美國超級富豪已開始捐款建立成長型投資帳戶的本金。（彭博檔案照）

三、美國、日本、韓國的示範

美國的川普政府提出 「新生兒投資帳戶（Trump Accounts）」 概念後，一些美國超級富豪（例如Michael & Susan Dell基金會）已開始捐出巨額資金，替數千萬兒童建立成長型投資帳戶的本金。

這些富豪為什麼願意出錢？

因為他們很清楚：孩子=人口=勞動力=市場=企業存亡。

不投資下一代，企業、資產、家族財富都會失去基礎。

這是一套富人用資本協助國家托育、同時保障自身長期利益的典範。

韓國在過去3年中，把出生率從世界最低慢慢往上救。台灣的GDP現在比韓國更高，應該可以再加碼。（歐新社檔案照）

四、韓國已證明：人口不是救不回來，只是大家要出手出得夠大。

韓國在過去三年中，把出生率從世界最低慢慢往上救。

韓國做了什麼？新生兒迎接金：台灣也有很多補助，但是台灣的GDP現在比韓國更高，應該可以再加碼。

尤其是第二胎和第三胎與住房補助：

首爾市：為無自有住宅的家庭提供每月30萬韓元的居住補助，為期兩年，總計720萬韓元。

仁川市：推出「1億+兒童夢想」政策，提供從出生到18歲的補助，最高可達1億韓元（約新台幣235萬元），其中包含住宅補助。

為所有新婚夫婦提供1億韓元（約214萬台幣）貸款，根據所生子女數量減免債務，將兒童津貼發放年齡擴大到18歲，並實施家庭友好型稅收改革，通過調整家庭子女數量來降低家庭稅收。

台灣的房價，是出生率的「第一把刀」，台灣年輕人買不起房、租金壓力大、薪水追不上房價。

在這種環境下：

不敢結婚、不敢生孩子…

生一個就壓力巨大更別說生第二個…

韓國的經濟壓力比台灣更大、房價更高，但出生率它仍開始回升。

這給台灣最直接的啟示：

不是年輕人不想生，是政府沒有讓他們「敢生」。

要救出生率，不能只給奶粉錢。

要讓年輕人「看到未來而願意生」。

韓國的房貸和租屋政策，是台灣最應該照抄的部分。

台灣是全世界半導體最重要的聚落，但是人口下降會讓許多企業在10～20年內沒有市場。（歐新社檔案照）

五、臺灣是全世界半導體，發展AI和人型機器人最重要的聚落。AI、人型機器人可以取代很多產業，但有些產業永遠不能被取代。

AI確實能減少部分勞動力需求，人型機器人未來會進入製造、物流、基礎服務業。但是，請看看你們最在乎、最賺錢的產業：

無法被機器人取代的產業：

金融保險業：沒有年輕人，就沒有人投保…

醫療與照護：尤其是人際溫度與溝通

教育：孩子少=學校關門=人才來源枯竭

消費業（零售、餐飲）：人口少=市場萎縮

國防、治安、人員訓練：不可自動化

AI不會生孩子。

機器人不會投保。

人口下降會讓許多企業在10～20年內沒有市場。

六、所以我們需要的不只是一項政策，而是一整套「鼓勵出生的完整配方」：

（1）新婚房貸300萬：前5年免付本金，只付小於2%的利息

前三年可以給租房津貼，以縣市租屋水準給予1到2萬元/月的補助。目前是經審核通過，可拿到每戶每月約從新台幣2000元起至最高約8000元的補貼（依地區和租金而定）新婚家庭若在登記結婚2年內申請，可享有租金補貼加碼50%。

若之後有小孩（或再生育），補貼可再加碼—每生一胎再加碼50%。倍數」門檻。依方案與當地規定不同，目前對於婚育方案常是「所得低於最低生活費3.5倍」的家庭較可能符合資格，減輕到3倍。

（2）育嬰留停：提高到12個月，父母親仍可以領半薪，讓家庭有真實喘息空間。

（3）地方政府補貼一致化、合理化

讓生孩子不是看你住在哪個縣市，而是全國標準化。

（4）國家新生兒投資帳戶：讓每個孩子出生就有一個「未來資產」（Newborn Future Investment Account）

台灣育嬰留停可提高到12個月，父母親仍可以領半薪，讓家庭有真實喘息空間。（台中市勞工局提供）

不是福利，是投資。

每個孩子出生就有一個帳戶，用指數基金、國家級ETF或標準化投資組合管理。

類似：

美國「Trump Accounts」

日本的「兒童未來基金」

請放心：這是投資，不是浪費 不是捐贈，而是保障。

家長安心：孩子未來教育＋成長資金有保障。

企業受益：未來仍有人才、有消費市場。

國家受惠：人口結構回穩，醫療、教育不崩壞

最重要的是：這不是在幫窮人，而是在保護台灣的未來。台灣不是沒錢而是沒人，我們的GDP贏過韓國。我們的人口呢？我們的未來呢？愛臺灣的你、我，都來投資新生兒，投資未來。

（作者為中國醫藥大學附設醫院新生兒科教授）

