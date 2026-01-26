自由電子報
自由開講》AI數位監控 中共鞏固政權新利器

2026/01/26 20:00

◎ 廖明輝

中共中央政治局的集體學習，源自2002年12月26日中央政治局舉行首次集體學習。此後，中央政治局持預定舉舉辦集體學習並逐漸形成制度。每月或每隔2至3月，總會舉行一次集體學習，並由中共中央總書記親自主持。第二十屆中央政治局自2022年底以來，已經展開23次集體學習。在今年舉行的5次集體學習中，從學習主題就可觀察到中共將AI與網路治理與政權穩定緊密結合。習近平在4月25日主持「加強人工智慧發展和監管」集體學習時，強調「堅持自立自強、突出應用導向、推動人工智慧健康有序發展」，透過完善AI監管體制機制，牢牢掌握AI發展和治理主動權。在11月28日舉行的「加強網路生態治理」集體學習，習近平則指出「要健全網路生態治理長效機制，著力提升治理的前瞻性、精準性、系統性、協同性，持續營造風清氣正的網路空間」。兩場集體學習會議的共通邏輯是一面加速科技實力躍升，一面嚴密掌控訊息流向，用數位手段深化對社會控制。

習近平在4月的人工智慧集體學習表示要發揮「新型舉國體制優勢」，自主攻克高端晶片和基礎軟體等核心技術，並要求完善AI頂層設計與監管體制，牢牢掌握AI發展和治理主動權；同時指出中國數據資源豐富、應用場景廣闊，推動AI技術與產業深度融合，幫助傳統產業升級。塑造中國為AI創新強國並將技術發展置於黨的領導和安全框架之下，確保AI應用「安全、可靠、可控」。而在11月的網路生態治理集體學習中，習近平直指必須加強對網路輿論全面管控。他強調「網路生態治理是網路強國建設重要任務」，要堅持黨的集中統一領導和人民至上原則。會議提出要塑造正面聲音和主流價值，「源清則流清」抵制所謂網路亂象。對負面信息要「敢於亮劍、堅決打擊，並切斷其背後的利益鏈和產業鏈」。習近平承認人工智慧、大數據等新技術為網路治理帶來挑戰和支持條件，要求完善分級分類監管機制。換言之，在中國，由黨主導的網路治理將借助演算法推送「正能量」內容壓制異議，形成全天候數位監控。

對台灣而言，面對中國AI威權與霸權必須要有戰略因應。一方面，應加速建構「主權AI」。政府與產業需投入資源，自主研發關鍵軟硬體與演算法，避免對外國技術依賴。確保國家掌控自身AI系統和數據，防止遭受外部影響。另一方面研擬《AI基本法》草案，將保障人民權益、隱私保護、透明度與可解釋性納入AI發展原則。此外，應加強公共教育與媒體識讀，提升民眾辨識假訊息能力；政府須強化資訊安全、防火牆與演算法監督，確保演算法決策過程透明且符合民主價值；並與理念相近國家合作，制訂開放與負責任的AI治理規範，防堵數位威權模式擴散。面對AI技術的軍民兩用特性及中國「智慧威權」模式，我們必需堅守民主制度與人權價值，深化技術自主與透明監督，才能防止AI科技淪為壓制民主工具。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

