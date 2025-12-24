自由電子報
自由開講》海峽裡太吵了：誰把軍艦當夜市攤位在擺？

2025/12/24 16:20

◎ 張厚光

最近東亞海域的畫風，愈來愈像週六夜市開張。路透社說對岸派了上百艘軍艦出門「巡海」，看起來更像「搶位擺攤」。只是夜市攤位通常是賣臭豆腐、鹽水雞、烤魷魚；中國這邊出來擺的卻是驅逐艦、導彈護衛艦……這夜市實在太大聲，太刺激，也太沒必要。

台灣民眾看到新聞，大概只想翻個白眼：「蛤，又逛夜市喔？」而台灣政府的回應也一樣可以做成快捷鍵——「呼籲克制」「國安單位已掌握」「國人放心」。

說真的，我們都很習慣了，但習慣不代表不煩。

海峽這麼窄，兩岸如果都拿軍艦當攤車推來推去，大家怎麼安睡？

中共派出上百艘軍艦出巡海，看起來更像「搶位擺攤」。圖為山東號。（歐新社檔案照）中共派出上百艘軍艦出巡海，看起來更像「搶位擺攤」。圖為山東號。（歐新社檔案照）

一、對岸愛喊「不准台灣怎樣」，就像夜市那個一直用大聲公叫賣的攤商

中國最愛的句子大概是：「我們絕不允許台灣做○○。」

不准獨立、不准有自己旗、不准加入某某、甚至不准講一些他們不愛聽的話。

這種語氣，就像夜市有個攤商拿著大聲公對著全場狂喊：

「你不准買隔壁家的雞排！你不准覺得滷味比較香！你要吃我這攤才叫做民族團結！」

拜託，這樣的叫賣方式，整條夜市都想走遠一點。

台灣不是你的特許經營權，不是你申請的攤位，更不是你投資的加盟店。

台灣有自己的菜色、自己的做法，客人喜歡才會買單，而不是因為你嗓門大。

二、但說句實話：台灣也不是靠吐槽北京活著的啦

我們其實沒那麼愛罵中國，拜託，台灣人真正的興趣是：喝手搖、追劇、養貓、賺錢、過生活。

台灣人的主軸不是跟中國吵，而是：

比制度：我們靠民主 比科技：我們靠創新 比國防：我們靠自己練 比生活：靠自由社會養出的幽默和彈性

中國天天派船出來喊：「我很強大！」

台灣心裡的OS通常是：「喔，好啦，知道你很大聲，但可不可以小聲點？我隔天還要上班。」

如果真要「一家親」，拜託先把大聲公收起來。一家人不用靠飛彈叫醒。

無人機、AI指管、國造飛彈、衛星、國艦國造等軍事武器，都是未來台灣必須準備的事。圖為雄風二型反艦飛彈。（國防部提供）無人機、AI指管、國造飛彈、衛星、國艦國造等軍事武器，都是未來台灣必須準備的事。圖為雄風二型反艦飛彈。（國防部提供）

三、講「各退一步」，不是叫台灣退回戒嚴，也不是叫中國退到清朝

每次有人講「兩岸各退一步」，我都很好奇——到底要退去哪裡？

台灣要退回沒有選舉的年代？不可能，那是整個社會用痛走出來的道路。

中國要退到承認台灣自己決定自己未來？也很難，他們的政治語言沒有那麼彈性。

所以能退的只有一種角度：態度的退一步，不是制度的退一步。

中國退一步：不要每天派艦艇來「巡邏夜市」。

台灣退一步：別每看到一艘船就覺得末日要到了，要更自信、更穩、更不被嚇。

彼此都少一點情緒，多一點文明感，海峽就會安靜許多。

四、講未來吧——台灣要怎麼走？答案比夜市動線還清楚

台灣未來的方向，說真的，越來越清楚。

1. 國防自主是底線，不是挑釁

我們不打別人，但我們也不能被別人打。無人機、AI指管、國造飛彈、衛星、國艦國造——這都是未來必要的事。不是因為我們好戰，而是因為我們珍惜和平。

2. 科技競爭才是真正的主戰場

航母不是我們的強項，但晶片是。軍艦不是我們的主力，但AI、半導體、生技、綠能是。世界越看到中國的軍艦越多，就越珍惜台灣這個「安靜且高科技的供應鏈中心」。

3. 制度比較是台灣的最大底氣

可以罵總統、不會被抓；可以選錯人、四年後再換；這些自由，就是我們的不可替代。

航母、軍艦不是我們的強項，但晶片、AI、半導體、生技、綠能是我們的強項。世界越看到中國的軍艦越多，就越珍惜台灣這個「安靜且高科技的供應鏈中心」。圖為台積電。（路透檔案照）航母、軍艦不是我們的強項，但晶片、AI、半導體、生技、綠能是我們的強項。世界越看到中國的軍艦越多，就越珍惜台灣這個「安靜且高科技的供應鏈中心」。圖為台積電。（路透檔案照）

五、最後給兩岸人民一句真心話：海峽不是戰場，是兩邊的生活空間

台灣不是要贏中國，是要贏未來。

中國不是台灣最大敵人，中國自己的政治文化壓力才是它最大敵人。

海峽要安靜，不是靠導彈，而是靠理解：我們不是同一套制度，也不需要誰強迫誰成為誰。

而台灣的路很簡單——走向世界、走向自由、走向科技、走向更好的生活。

夜市吵鬧，是因為人情味；海峽吵鬧，卻是因為威脅感。這兩者最好不要搞混。

願未來的海峽安靜一些，不要每天都像軍艦版的逢甲夜市。

（作者為漢翔航空員工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

