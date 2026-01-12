自由開講》AI榮景帶動台灣產業轉型升級

◎ 廖明輝

2025年11月底，主計總處上修當年經濟成長率至7.37%，創下15年來新高。台灣半導體與資通訊產業蓬勃發展，彷若是一場產業盛宴。然而，這場盛宴，卻只有少數人真正入席。多數台灣民眾，尤其在傳統製造與服務業工作的廣大族群，對於「AI榮景」幾乎無感。他們看見統計上的亮眼數字，卻未明顯感受薪資提升與生活改善。這是當前台灣經濟結構性矛盾寫照，也是產業發展過度集中某些產業，創造的經濟成果無法均分，導致「頭重腳輕」失衡現象。

黃仁勳生動地用「五層蛋糕」架構詮釋AI產業全貌。（彭博檔案照）

輝達執行長黃仁勳日前接受美國知名智庫CSIS訪談，他生動地用「五層蛋糕」架構詮釋AI產業全貌。他指出，AI並非單一產品，而是由五個關鍵層次所構成的產業生態系。從底層的能源、晶片，到中層的基礎設施，再往上是模型開發與應用場景。每一層都彼此依存、層層相疊。這個架構不僅描述AI產業鏈技術結構，也提供我們思考台灣產業發展的理想樣貌。台灣在AI五層架構中，無疑在第二層晶片技術占據全球領先地位。台積電的先進製程技術、聯發科的系統晶片設計、以及完整的半導體供應鏈，讓台灣在AI基礎硬體具備無可取代地位。然而，若我們僅止於晶片製造，而無法在第四層AI模型與第五層的應用服務發展對產業現場真正有意義的創新，則AI紅利將無法落地，難以形成廣泛的產業升級效應。

正如黃仁勳所言「AI是一個平台」。我們必須以平台化思維，從政策到產業、從技術到現場，建立完整AI應用生態系。實際上，這樣的轉型工程已在南臺灣悄然展開。以國科會與經濟部共同推動的「臺灣智慧系統整合製造平台（TSIP）」為例，是針對中小企業設計的AI導入平台，提供8成的標準化解決方案，再針對各企業獨特需求進行兩成的在地化客製，讓企業可在不需龐大資源投入情況下順利接軌AI智慧製造。平台提供的模組化設計、大數據處理能力與雲端運算資源，有效降低中小企業的技術門檻與導入成本。TSIP平台積極整合台灣軟硬體供應端（AI蛋糕第一到第四層）與需求端（AI蛋糕第五層）的AI應用，包括製造業、服務業、健康產業、及政府機關。目前已有約八十家技術供應商、系統整合商、學研機構等合作夥伴加入平台，進行跨域合作與資源整合，攜手打造台灣AI產業生態系。

今年經濟成長率至7.37%，但是傳產業幾乎無感。（歐新社檔案照）

在服務業方面，台南沙崙的「AI中央廚房」則是令人注目的實驗場域。透過資料科學預測原物料用量，AI與機器手臂協助廚房管理、食材備料與流程規劃，不僅減少食材浪費，也讓餐飲人力從繁瑣準備工作釋放出來，專注顧客互動與服務創新。飯店業也導入AI客服與智慧訂房系統，甚至嘗試以機器人與感測器進行客房清潔與補貨管理。這些轉型案例的共同特點在於AI不是來取代人，而是來幫助人，把重複性工作交給機器，把創造價值的體驗服務空間還給人。唯有把AI力量引導進基層產業與民眾日常生活，AI才不會變成少數科技菁英專利，而能成為全民共享工具。否則，再多GDP成長與出口成績，也無法緩解社會對分配不均的焦慮與無力感。

國科會將在沙崙設AI中央廚房，以人機協作解決供餐問題。（中央社檔案照）

面對AI浪潮，我們必須思考是要讓AI應用只存在少數晶圓廠與高科技產業，還是讓它成為五金工廠的「第二大腦」、餐廳主廚的「幕後助手」、旅館櫃台的「智慧夥伴」？「五層蛋糕」不是高不可攀的科技神話，而是可操作的產業整合藍圖。每一層都對應著一種產業角色、一種社會需求與一種發展可能。政府與企業應該攜手合作，以政策引導資源，扶持軟體研發、擴大AI人才培育、創建更多示範應用場域，打通產業轉型的任督二脈。如此，台灣才能落實AI科技島的普惠價值，邁向全民共享的智慧經濟未來。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

