自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》AI榮景帶動台灣產業轉型升級

2026/01/12 20:00

◎ 廖明輝

2025年11月底，主計總處上修當年經濟成長率至7.37%，創下15年來新高。台灣半導體與資通訊產業蓬勃發展，彷若是一場產業盛宴。然而，這場盛宴，卻只有少數人真正入席。多數台灣民眾，尤其在傳統製造與服務業工作的廣大族群，對於「AI榮景」幾乎無感。他們看見統計上的亮眼數字，卻未明顯感受薪資提升與生活改善。這是當前台灣經濟結構性矛盾寫照，也是產業發展過度集中某些產業，創造的經濟成果無法均分，導致「頭重腳輕」失衡現象。

黃仁勳生動地用「五層蛋糕」架構詮釋AI產業全貌。（彭博檔案照）黃仁勳生動地用「五層蛋糕」架構詮釋AI產業全貌。（彭博檔案照）

輝達執行長黃仁勳日前接受美國知名智庫CSIS訪談，他生動地用「五層蛋糕」架構詮釋AI產業全貌。他指出，AI並非單一產品，而是由五個關鍵層次所構成的產業生態系。從底層的能源、晶片，到中層的基礎設施，再往上是模型開發與應用場景。每一層都彼此依存、層層相疊。這個架構不僅描述AI產業鏈技術結構，也提供我們思考台灣產業發展的理想樣貌。台灣在AI五層架構中，無疑在第二層晶片技術占據全球領先地位。台積電的先進製程技術、聯發科的系統晶片設計、以及完整的半導體供應鏈，讓台灣在AI基礎硬體具備無可取代地位。然而，若我們僅止於晶片製造，而無法在第四層AI模型與第五層的應用服務發展對產業現場真正有意義的創新，則AI紅利將無法落地，難以形成廣泛的產業升級效應。

正如黃仁勳所言「AI是一個平台」。我們必須以平台化思維，從政策到產業、從技術到現場，建立完整AI應用生態系。實際上，這樣的轉型工程已在南臺灣悄然展開。以國科會與經濟部共同推動的「臺灣智慧系統整合製造平台（TSIP）」為例，是針對中小企業設計的AI導入平台，提供8成的標準化解決方案，再針對各企業獨特需求進行兩成的在地化客製，讓企業可在不需龐大資源投入情況下順利接軌AI智慧製造。平台提供的模組化設計、大數據處理能力與雲端運算資源，有效降低中小企業的技術門檻與導入成本。TSIP平台積極整合台灣軟硬體供應端（AI蛋糕第一到第四層）與需求端（AI蛋糕第五層）的AI應用，包括製造業、服務業、健康產業、及政府機關。目前已有約八十家技術供應商、系統整合商、學研機構等合作夥伴加入平台，進行跨域合作與資源整合，攜手打造台灣AI產業生態系。

今年經濟成長率至7.37%，但是傳產業幾乎無感。（歐新社檔案照）今年經濟成長率至7.37%，但是傳產業幾乎無感。（歐新社檔案照）

在服務業方面，台南沙崙的「AI中央廚房」則是令人注目的實驗場域。透過資料科學預測原物料用量，AI與機器手臂協助廚房管理、食材備料與流程規劃，不僅減少食材浪費，也讓餐飲人力從繁瑣準備工作釋放出來，專注顧客互動與服務創新。飯店業也導入AI客服與智慧訂房系統，甚至嘗試以機器人與感測器進行客房清潔與補貨管理。這些轉型案例的共同特點在於AI不是來取代人，而是來幫助人，把重複性工作交給機器，把創造價值的體驗服務空間還給人。唯有把AI力量引導進基層產業與民眾日常生活，AI才不會變成少數科技菁英專利，而能成為全民共享工具。否則，再多GDP成長與出口成績，也無法緩解社會對分配不均的焦慮與無力感。

國科會將在沙崙設AI中央廚房，以人機協作解決供餐問題。（中央社檔案照）國科會將在沙崙設AI中央廚房，以人機協作解決供餐問題。（中央社檔案照）

面對AI浪潮，我們必須思考是要讓AI應用只存在少數晶圓廠與高科技產業，還是讓它成為五金工廠的「第二大腦」、餐廳主廚的「幕後助手」、旅館櫃台的「智慧夥伴」？「五層蛋糕」不是高不可攀的科技神話，而是可操作的產業整合藍圖。每一層都對應著一種產業角色、一種社會需求與一種發展可能。政府與企業應該攜手合作，以政策引導資源，扶持軟體研發、擴大AI人才培育、創建更多示範應用場域，打通產業轉型的任督二脈。如此，台灣才能落實AI科技島的普惠價值，邁向全民共享的智慧經濟未來。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書