評論 > 社群

沈榮欽國際視野》金主撤資、募資不易 事實查核中心恐從此衰落

大概是事實查核中心將就此衰落，而真正令人感嘆的是，就算他們衰落了，恐怕也不會激起社會太多的注意。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/12/28 17:00

◎ 沈榮欽

事實查核機構早知Meta經費即將斷供，祖克柏為了因應川普當選，早在今年1月就公布將不再為事實查核提供資金，未來將和馬斯克的X平台一樣，採用類似「社群筆記」的做法，也就是讓用戶可以看見自願註冊為「貢獻者」對於某則貼文的意見，提供讀者參考。

事實查核中心經費即將斷供，就此衰落，但是恐怕也不會激起社會太多的注意。 （取自貼文）事實查核中心經費即將斷供，就此衰落，但是恐怕也不會激起社會太多的注意。 （取自貼文）

當然祖克柏表示這是為了言論自由，但是曾經對臉書歷史有所了解的人，大概不會有人如此天真。事實上和祖克柏的說法相反，事實查核機構從未有審核或刪除Meta貼文的能力。

馬斯克也是以言論自由為名推出「社群筆記」，他曾信誓旦旦地表示，希望即使是對X最強烈的批評，也能留在X，但事實上他的做法與此背道而馳，蘋果創辦人史蒂夫・沃茲尼克（Steve Wozniak）對此有深刻體會。雖然有些證據顯示「社群筆記」對抗假新聞的效果極其有限，不過聊勝於無。

這不是祖克柏第一次因為川普改變Meta，之前便因為是否要停止川普帳號而猶豫不止，最後組成The Oversight Board來決定，以便宣稱無論暫停川普帳號與否，都不是他本人的決定，可以推卸責任。

矽谷原來較多支持民主黨，給予的政治獻金高於共和黨，但是自從川普當選後，已經大幅改善與科技巨頭的關係。本來川普在競選期間痛斥臉書而大讚TikTok，因為前者對他多所批評，而後者幫助他獲得年輕選票。但是選後祖克柏已經成功讓川普盡棄前嫌，今年1月不再贊助事實查核資金的宣布，其實也是其中一環。

台灣的事實查核機構對祖克柏要刪預算當然早就心知肚明，先前還舉辦過講座，邀請不同國家的事實查核機構座談，共商對策。

祖克柏為了川普改變Meta，選後已經盡棄前嫌，不再贊助事實查核資金。（路透檔案照）祖克柏為了川普改變Meta，選後已經盡棄前嫌，不再贊助事實查核資金。（路透檔案照）

事實上也沒有什麼好對策，Meta貢獻了半數的資金，大多數國家的事實查核機構都只能一方面裁員，另一方面尋找財源。台灣事實查核機構希望企業和民眾能夠慷慨解囊資助，我對此不太看好。

除非別有目的，大多數具規模的企業不願捲入可能涉入政治的事實查核。而民眾眾籌的方式，台灣最成功的是《報導者》，早期依賴童子賢一人的捐助，但是經過不斷耕耘，早已經完全獨立，即使僅依賴民眾贊助也足以運作。

問題是台灣事實查核機構恐怕不具備《報導者》在民間所享有的聲望，他們查核的事實通常被認為太瑣碎又不即時，對重大事件的影響力很低，如果民眾不認為你做的事重要，恐怕很難獲得慷慨解囊。但如果是有心人士的資金，又會影響事實查核機構運作的獨立性，而且事實查核中心可能也沒有足夠的政治資本獲得法定補助的地位，更不用說目前還不確定是否谷歌會跟進撤資。

因此最可能的結果，大概是事實查核中心將就此衰落，而真正令人感嘆的是，就算他們衰落了，恐怕也不會激起社會太多的注意。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

