自由開講》核電重啟不能靠想像：葉宗洸言論與事實的落差

近來核二、核三是否能快速重啟成為社會焦點，但公共政策不能建立在片面敘事之上。核能學會理事長、清大教授葉宗洸日前在受訪時表示：「台電這個部份，只要半年到一年的時間，完成它的安檢就可以了，所以我認為兩年的時間，就應該可以讓核三來重啟，核廢當然有解，現在我們對核廢的處理技術，跟過往2、30年已經不一樣，社會共識的這一塊，8月23日的公投，已經展現了74%的民眾是支持核電重啟。」令人遺憾的，不管是從法規程序、核燃料供應到核廢處理技術、或是社會共識，多與現況或事實不符，亟需釐清。茲說明如下：

作者認為清大教授葉宗洸「核三來重啟僅需兩年的時間」，多與現況或事實不符。圖為葉宗洸。（資料照）

第一，核安評估不是行政拖延，而是國際最基本的安全要求。葉宗洸引用「美國18個月審查」為例，作為台灣應該加速的理由，但事實上，美國核能監管委員會（NRC）延役審查作業的18個月文件審查期只是「最佳狀況下的技術審查時間」，並不包含補件、現勘檢查、環境影響說明與公開聽證等完整程序。

美國多數延役案例的實際審查時間往往超過3年，且都在機組持續運轉下進行，與台灣已停機多年的核二、剛停機的核三完全不同。要求台灣在老舊核能機組在已經除役、維修紀錄不連續的情境下壓縮審查時間，只會提高核安風險，絕非提升效率。

更重要的是，核電延役評估依法必須重新檢視地震、海嘯、材料疲勞與老化紀錄。核三停機前雖完成歲修，但那是「原設計期限內」的檢查，並非延役再運轉所需的「剩餘使用年限」風險評估。兩者無法互相取代。

核二已停機多年，要求壓縮老舊核能機組審查時間，只會提高核安風險，絕非提升效率。（台電提供）

第二，核燃料供應不單是行政問題，而是結構性瓶頸。葉宗洸宣稱核三燃料合約「還有幾年」，但台電公開說明過，核三的西屋燃料合約剩餘效期極短，若未在期限內下單，台灣將失去優先供貨順位。國際上燃料供應商訂單已滿載，包含美國、日本、歐洲皆受俄烏戰爭影響而大幅搶購，排隊期普遍需要2年以上。核二更是無任何有效燃料合約，需重新進入國際供應鏈，等待期只會更長。即便明天完成延役審查，也可能因「沒有燃料」而無法發電。

第三，第四代核子反應爐仍屬研發階段，與現實政策毫無關聯。葉宗洸宣稱「核廢料一點也不廢」，可用第四代快中子反應爐處理核廢料，但事實是：全球沒有任何商轉的快中子反應爐可大規模處理核廢料；中國的CFR-600仍在試運轉階段，並非商轉；美國、法國皆因操作安全與成本問題而長期停滯。換言之，把未成熟的技術當作「核廢可解」的說法，不但會誤導社會認知，也削弱國家應建立核廢料長期處置的規劃。

核三公投並未展現「74%支持」，民意不可如此解讀。圖為核三公投。（資料照）

第四，核三公投並未展現「74%支持」，民意不可如此解讀。公投未達25%門檻即不通過，是制度事實。「贊成票數的比例」不能被當作民意授權，更不代表社會共識已然形成。更何況核能議題長期呈現高度分歧與搖擺，政策應以公民審議為基礎，而非以個人立場代替廣大民意。

能源政策的辯論必須回到事實與現實，而非話術或口號。核電重啟不是不可討論，但必須建立在確實的科學評估、透明程序的核安審查、穩定的核燃料供應鏈與完整核廢料規劃上。台灣當前能源轉型的挑戰是真實且急迫，但能源解方不應是建構在不確定的假設與過度簡化之上。

最後，值得提醒的是，面對戰爭風險、氣候衝擊、設備老化、以及斷層帶地震的多重壓力與風險，政策更需要理性、審慎且是基於事實的討論，而不是將不確定性包裝成答案。只有如此，台灣才能真正建立安全、穩健、又能通過世代檢驗的能源政策。



（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

