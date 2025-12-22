自由電子報
自由開講》美國國防授權法對台灣的意義與對中共的警訊

2025/12/22 13:30

◎ K姊

美國聯邦眾議院通過新一年度《國防授權法》，並授權最高10億美元支持台灣安全，這不僅是一項國會立法，更是一道清楚而嚴肅的戰略宣示：台海安全問題成為國際問題，任何企圖以武力改變現狀的行為，都將付出高昂代價。

長期以來，中共一再將台灣的正當防衛與國際支持扭曲為「挑釁」，然而事實恰恰相反—真正的挑釁，是持續擴軍、對台軍演、戰機艦艇繞台，以及公然宣稱不放棄對台動武的中國。美國國會此時以立法方式強化對台支持，是對中共威嚇的危險行徑做出必要回應。

美國聯邦眾議院通過新一年度《國防授權法》，並授權最高10億美元供美軍持續協訓台灣、強化不對稱戰力。圖為漢光41號演習。（資料照）美國聯邦眾議院通過新一年度《國防授權法》，並授權最高10億美元供美軍持續協訓台灣、強化不對稱戰力。圖為漢光41號演習。（資料照）

防衛能力，就是和平的保證

對台灣而言，《國防授權法》的意義不在於金額多寡，而在於制度化、持續化的安全承諾。這筆授權資源，將有助於台灣強化不對稱戰力，包括反艦飛彈、無人機、反無人機系統、後勤與指揮韌性。這些不是進攻性武器，而是讓侵略者無法輕易得手的防衛關鍵。由烏俄戰爭可看出，能撐住初期攻勢、讓侵略方陷入泥淖的國家，才有真正的談判空間。台灣若無足夠防衛能力，所謂的「和平」只會淪為對方施壓下的被動屈從。

讓中共的「速戰速決」成為幻想

中共對台軍事戰略的核心，一直是「速戰速決、外界來不及反應」，但美國將台灣安全寫入年度國防法案，使中共幻想正式破滅。當台灣具備更強的海上拒止能力、無人機監偵網絡與分散式指揮體系，中共若發動渡海作戰，將面臨高風險、高損耗、長期消耗戰的現實；而美台安全合作的制度化，更讓任何對台動武都存在區域衝突擴大的高度不確定性，這是中共最不願承擔的情境。

中共將台灣的正當防衛扭曲為「挑釁」，其實真正的挑釁，是對台軍演、戰機艦艇繞台。圖為中共遼寧號。（路透社檔案照）中共將台灣的正當防衛扭曲為「挑釁」，其實真正的挑釁，是對台軍演、戰機艦艇繞台。圖為中共遼寧號。（路透社檔案照）

台海不是內政問題，而是國際責任

中共一再宣稱台灣問題是「內政」，卻忽略台海是全球最重要的航運要道之一，也是民主與威權對峙的前線。美國國會以跨黨派共識通過國防授權法，清楚表明：台海穩定攸關國際秩序，不容以武力恣意改寫。這項立法同時也鼓舞其他民主國家，正視台灣的戰略價值與安全需求，讓中共逐步喪失「各個擊破」的戰略空間。

美眾院通過《國防授權法》是為了降低戰爭發生的機率。歷史證明，沒有防衛能力的和平，只是對侵略者的邀請。對台灣而言，這是強化自我防衛、深化國際合作的關鍵時刻；對中共而言，武力犯台，不是中共可承受、可控的選項。台灣唯有強化自身實力，讓侵略者不敢輕舉妄動，才能獲得真正的和平。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

