名家分享～馮睎乾》這就是「妨害調查罪」的實力

有了第88條，你就不能隨便批評港共侵犯言論自由，因為根本沒有人承認被封嘴，你沒證據，就只是「造謠煽動」而已。這就是「妨害調查罪」的實際操作原理。

◎ 馮睎乾十三維度

評論人王岸然被捕，是因為涉嫌觸犯「妨害調查罪」，但到底什麼是「妨害調查」呢？恐怕很多人都不清楚；就算知道法律條文字面義，或許也沒深究它的「立法」原意。日前有朋友給我提供了一些補充資料，值得跟大家分享。

王岸然在私人地方開記者會或提出「四大訴求」，這時候國安警就要出手解決。圖為王岸然、中大學生Miles Kwan。（取自貼文）

「妨害調查罪」，即所謂「維護國家安全條例」第88條。據條文說，如任何人知悉或懷疑有對危害國家安全的罪行的調查正在進行，卻意圖妨害該項調查，或罔顧是否會妨害該項調查，在沒有合理辯解或合法權限下作出任何披露，即屬犯罪，可處監禁7年。

請繼續往下閱讀...

據媒體報道，王岸然跟國安警見面時，警方曾提醒他不得披露調查內容，而王亦了解這個要求。唸過法律的王岸然，理應很清楚什麼是「保密協定」，為什麼又明知故犯，在YouTube公然談論自己被國安約見呢？

我猜岸伯誤墮「法網」的原因，不是「跳掣」或「黐咗線」，而是他太懂法律了——但很不幸，「國安法」根本不是他所認識的法律。

岸伯之所以公開被國安約談的過程，我個人認為，是因為他不知道自己正被調查，或真心不覺得自己已經「被捕」。他認為「國安約談」不等於正式立案，覺得可以選擇去抑或不去。既然自己沒被調查，又沒犯事（他堅信召開「民間記者會」不犯法），即使公開談論，又怎會犯「妨害調查罪」呢？岸伯上述邏輯，在正常民主法治國家，的確完全有效，但⋯⋯

針對香港大埔「宏福苑」火災，提出質疑，就會被約談。（法新社檔案照）

在偉大的「國安法」下，被約談已意味着你被調查，甚至被捕了（只是還沒落案charge你）。一般情況下，你其實就連「自己被國安約談或被捕」也不能向外披露；記者問起，你也不能承認。跟王岸然同日被約談的廖成利就做了示範：他只跟記者講，自己簽了保密協定，什麼也不能披露。

明乎此，你就明白早前積極跟進宏福苑火災的Hailey Cheng和在港大主修新聞和國際政治的Ellie Yuen，為什麼從未具體解釋自己「封口」不談火災的確切理由了。若她們曾被國安約談，根據那「國安條例第88條」，只要她們承認被約談，馬上就會犯法。至於早前非常勇猛地臭罵政府的陳淨心，當然也是基於相同理由而忽然閉嘴。國安警最近唯一高調滅聲的案件，就是拘捕提出「四大訴求」的中大生Miles Kwan。

在許多民主法治國家，例如台灣，「偵查不公開」原則主要適用於檢察官、警察等執行職務的人員，目的是保護當事人名譽、私隱及確保偵查順利進行，所以被調查者（或被告）本身不負有「偵查不公開」的法律義務，絕對有權披露自己正被調查。為什麼香港涉及「國安案」的人卻沒有這項權利呢？

我認為歸根究底，還是要回到所謂「國安」的本質：「國安警」的存在，是為了確保中共權力不被挑戰；「國安法」的制定，是將一切可能動搖中共權力的行為都定性為「罪行」。因此，「國安警」並非一般意義的警察（即是以「維護市民人身安全或私有財產」為己任），他們只是朝廷鷹犬，做的是維穩和統戰，執行的「法律」亦非普通刑事法。

香港宏福苑大火造成嚴重傷亡，「大埔宏福苑火災關注組」成員關靖豐（右三）要求政府問責，遭國安警拘捕。（圖取自香港《獨立媒體》臉書帳號）

試想一下：有些人沒犯法，像王岸然在私人地方開記者會、網民以合法手段跟進火災，政府怎樣禁止呢？但不禁止，黨的管治權威及合法性又可能被質疑，「國安」就爆發危機了。這時候，「國安警」就要出手解決提出問題的人。但這種解決手法也會引起爭議——例如涉及侵犯言論自由，當事人能不能找律師也是灰色地帶——影響中共想說好的「法治」故事，怎麼辦？

答案就是特別立一條法，禁止被滅聲的人披露自己被滅聲。有了第88條，你就不能隨便批評港共侵犯言論自由，因為根本沒有人承認被封嘴，你沒證據，就只是「造謠煽動」而已。這就是「妨害調查罪」的實際操作原理。

王岸然先生是唸法律的，他明白自己沒犯法，卻不知道自己已經「犯法」。希望香港的讀者小心一點，勿再輕信「過時」的常識了。

相關文章：王岸然為什麼被捕

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾十三維度臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法