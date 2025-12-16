矢板明夫觀點》 應付熊害與內外壓力 日本大不易的一年

希望在高市早苗首相的帶領下，2026年的日本，能真正完成屬於自己的「熊退治」。不是逃避，而是正面迎擊，去除大家的不安，讓社會重新找回穩定的力量。

◎ 矢板明夫

前幾天，日本京都清水寺公布了「2025年的漢字」——熊。猛一看好像是一條輕鬆的新聞，但對不少日本人來說，其實一點都不輕鬆，甚至帶著一種說不出口的沉重感。因為今年，熊，是真的走進了日本人的生活。

日本京都清水寺公布了「2025年的漢字」——熊。對日本人來說，帶著一種說不出口的沉重感。因為熊是真的走進了日本人的生活。（取自貼文）

首先是最直觀的熊害。今年各地熊出沒的新聞不斷，熊闖進住宅區、學校、商店，甚至奪走人命。這不只是自然界的問題，而是人口老化、山林管理失能、地方衰退累積多年的結果。日本社會第一次如此清楚地意識到，原本被視為「在山裡的問題」，已經來到了自家門口。

請繼續往下閱讀...

也正是在這樣的背景下，和「熊」有關的另一個畫面也讓人印象深刻。日本各地動物園那幾頭深受日本人喜愛的貓熊，被一一送回中國。官方說是租約到期，但在情感上，讓不少人感到失落。熊出現在街頭帶來恐懼，貓熊的離開卻留下失落，今年的日本，對「熊」的情緒是複雜而沉重的。

經濟層面也是如此。表面上看，日本股市今年表現亮眼，指數創新高、外資喝采，但真正感受到「景氣」的人，其實不多。日圓貶值、物價上漲、薪資追不上生活成本，成了多數家庭的日常。帳面是牛市，體感卻是「熊」市。對一般民眾來說，未來的不確定感，遠比股價曲線來得真實。

還有一個理由，日本媒體都寫的很含蓄，但民間心裡都明白。今年日本深受鄰國領導人「維尼熊」的影響。9月慶祝抗日戰爭勝利高調閱兵，揚言要活150歲，話語裡充滿抗日、反日敘事；11月後制裁接連出手，限制觀光、施壓演藝活動，甚至發生中國戰鬥機以火控雷達瞄準日本自衛隊機的事件。這些行為不只是在外交層面製造摩擦，也直接把不安投射到日本社會。

日本深受鄰國領導人「維尼熊」的影響，限制觀光、施壓演藝活動，希望在高市早苗的帶領下，日本社會重新找回穩定的力量。。（美聯社檔案照）

日本有句老話，叫「熊退治」。原意是「清除威脅、守護家園」。如今的熊，未必只是指山林裡的野獸，而是各種逼近生活邊界的不安來源。日本需要的，不只是應付熊害的對策，更是面對外在壓力與內部失衡的決斷。

希望在高市早苗首相的帶領下，2026年的日本，能真正完成屬於自己的「熊退治」。不是逃避，而是正面迎擊，去除大家的不安，讓社會重新找回穩定的力量。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法