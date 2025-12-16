自由開講》綜覽《臺灣民主路──書法集》 如讀台灣百年民主史

◎ 卓榮泰

前立法院院長游錫堃書法作品。（仰山基金會提供）

游錫堃院長從政四十餘年，靠著一步一腳印的「水牛精神」，從地方到中央，從民意機構到行政部門，服務國家社會，是國會改選後唯一一位擔任過行政、立法二院院長的政壇前輩。更難能可貴的是，游院長無論身居何位，從來沒有放下對故鄉宜蘭的關懷。游院長在擔任宜蘭縣長期間，所創立的「仰山基金會」，為宜蘭培育人才、發揚蘭陽文化，至今三十餘年，從不間斷。

游院長於去年卸任立法院長後，由「仰山基金會」在宜蘭民主前輩郭雨新故居「民主尋蹤館」，舉辦「臺灣民主尋蹤書法展」，展現游院長對宜蘭民主前輩的感念，以及在地文史的關懷。

今年（2025）游院長持續擴大臺灣民主史詩的彙編，彙整民主先賢詩詞六十二首，邀請七十七位書法名家創作書寫，完成一百二十八幅作品，編輯成《臺灣民主路──書法集》。今年適逢郭雨新前輩逝世四十週年，本書的出版，更具有傳承民主火炬的時代意義。

《臺灣民主路──書法集》以「臺灣歷史「為骨架、「自由民主」為血肉彙編而成。綜覽全冊，如同走過一趟臺灣人民百年來追求民主、自由的歷程，每一篇詩詞背後所代表的，都是臺灣民主運動的動人篇章。

例如第五單元的〈被拘〉，作者為本土金融先驅陳炘，他在戰後熱烈迎接祖國，並籌措本地資金，為振興臺灣經濟做準備。但也因此與當時從中國來臺的財團產生利益衝突，而被行政長官公署以「漢奸」罪名逮捕。

陳炘因此在獄中寫下〈被拘〉：「平生暗淚故山河，光復如今感慨多。一籲三臺齊奮起，歡呼聲裡入新牢。」表達了戰前與戰後的心情轉折與遭遇。雖然經過一個多月的偵訊後，陳炘獲無罪釋放，但是在隔年的二二八事件中，陳炘在家中被憲警人員帶走，從此一去不回，只留下這首七言絕句，供後世理解戰後臺灣的時空背景。

本土金融先驅陳炘在獄中撰寫〈被拘〉，述說了戰前與戰後的心情轉折與遭遇。（仰山基金會提供）

游院長本身所創作的詩詞，也收錄了〈蘭城懷古〉等十二首作品。其中〈淬鍊〉一首，以「波瀾壯闊太平洋，孕育鯤瀛日月長，天屢強颱隨處虐，地常巨震瞬時殤。歷朝帝制黎民苦，兩蔣威權血淚滂，淬鍊臺人堅韌志，奮爭民主傲華疆。」闡述臺灣雖然在地理上面臨頻繁的天災，在歷史上歷經政權更迭，但也淬鍊出人民的堅韌意志，臺灣傲世的民主成就，值得我們驕傲與珍惜。從游院長的字裡行間，可以深刻感受到游院長對臺灣土地的感情，以及身為臺灣人的驕傲。

前立法院院長游錫堃所撰詩詞〈淬鍊〉。（仰山基金會提供）

「文以載道」、「詩以言志」。相信《臺灣民主路──書法集》的出版，不只為臺灣的書法藝術創作，增添更多具有近代民主思潮、臺灣歷史的元素；同時也藉由書法藝術的形式，讓百年來民主前輩所留下的文學詩詞，流傳後世，供後人鑑往知來。

藉由本書的出版，我要對游院長長年推動本土教育、環境議題的努力，致上最高的敬意。並祝福仰山文教基金會，持續深耕宜蘭的文化教育推廣，福國利民，幸福蘭陽。

（作者為行政院長）

本文為《臺灣民主路―書法集》編者序

