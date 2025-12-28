自由電子報
自由開講》照服員被綁死、外送員被放生：台灣勞動政策的雙軌矛盾

2025/12/28 15:00

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo）

台灣的服務業正在出現一種極端分裂的景象──照顧服務員被制度綁住、外送服務員被市場放生。兩者都撐起民生需求，卻活在完全不同的勞動世界。

首先，在長照體系中政府以「品質管理」為名，推動照顧服務員「一人一處」報聘制度。照顧服務員只能登錄一間機構，就算願意兼職，也必須層層報備、受到限制。結果是：原本支撐長照體系的重要兼職人力被迫離開，小型機構缺人、偏鄉服務出現斷層，整體缺工狀況更惡化

政府針對照服員推動的「一人一處」報聘制度缺乏彈性，導致缺工情況更嚴重；示意圖。（資料照）政府針對照服員推動的「一人一處」報聘制度缺乏彈性，導致缺工情況更嚴重；示意圖。（資料照）

也就是說，愈需要彈性的行業，制度卻綁得愈死。長照現場真正要的是合理管理與彈性配置，而不是把願意工作的照服員鎖在單一單位裡，導致人力越來越少。

反觀外送員政府多年放任平台以「承攬」名義規避雇主責任，導致外送員處於高風險、低保障的灰色地帶。平台用演算法管理、派單、獎懲，外送員若拒單或不上線，就可能被冷凍或被終止合作。交通事故、油資、車損、天候風險，全都由勞動者自己承受。

照服員沒有自由、外送員沒有保障，這正是台灣勞動政策的最大矛盾：該鬆的不鬆、該管的不管。

如今，外送平台管理暨從業人員權益保障法草案試圖補強平台責任，包含最低報酬、拒單不得不利對待、強制職災保險等，是往正確方向前進的一步。然而，另一邊的長照報聘制度仍然停留在僵化的管理思維，把現場需求與勞動彈性擠壓得更加窒息。

4日，立院社會福利及衛生環境委員會初審通過《外送平台管理暨從業人員權益保障法草案》，試圖補強平台責任；示意圖。（資料照）4日，立院社會福利及衛生環境委員會初審通過《外送平台管理暨從業人員權益保障法草案》，試圖補強平台責任；示意圖。（資料照）

台灣不能讓兩個最辛苦的服務業，被推向制度的兩個極端──照服員「太硬」、外送員「太軟」。真正的改革應該是：外送要補保障，長照要還彈性

如果我們不調整現行制度，未來最現實的後果，就是當每個人都真正老去時，可能會面臨一個殘酷的訊息：

「目前無可提供服務人力。」

（作者為輔仁大學商學研究所博士生）

