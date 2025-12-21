自由開講》如果高雄果嶺公園不只是公園？

◎ 賴榮哲

高雄果嶺公園開放後，約60-70公頃的寬敞園區，18洞全長7000碼（約6400公尺）的球道，藍天綠地，生態豐富。民眾遊憩其間，或單獨或結伴，或老少全家，悠閒嬉戲，各得其所，行立坐臥，幸福洋溢的氛圍，令人印象深刻。高雄市政府持續整建周邊設施，努力完善生態公園的付出，值得肯定。

高爾夫球運動向來予人身份尊貴的象徵。據《The R&A全球高爾夫參與報告》顯示，臺灣從事高爾夫球運動的人數，估計在200萬人以上，逐年成長，且有年輕化趨勢，女性球友亦顯著增加。圍網式練習場或室內虛擬練習場不在少數，但能夠讓民眾自由出入，實際體驗高爾夫球場域的樂趣，在臺灣當以果嶺公園堪稱首例。

惟環視果嶺公園開放後，將原球場的練習場改為臨時停車場，園區保留球道標示立牌，若干果嶺仍插有旗桿，及少數園區入口處增添球道配置示意圖外，原有發球台的發球區標誌、球道碼樁等則多已移除或棄置，從推廣相關運動知識或保存文物的角度觀之，殊為可惜。

臺灣是全球高爾夫相關運動用品的重要生產基地，依經濟部統計資料顯示，多項高爾夫球具的出口數量在全球市佔率均名列前矛，國內廠商例如明安、復盛、大田、啟坤等均是外銷大廠。

如果高雄市政府能夠將目前似乎閒置的球場會館，整修成為高爾夫的文物展示區域，納入高爾夫球運動相關介紹，包括高爾夫歷史、運動規則、場域設施說明、球具使用、球場人員任務編排、球場發展緣由、世界四大滿貫賽事、臺灣球賽名人、及相關運動科技體驗，結合臺灣高爾夫球具產業與廠商介紹等，安排定點定時解說，相信可在既有休閒功能基礎之外，增添民眾在休憩文化、產業認識、運動專業等方面的素養，提昇果嶺公園的對外號召力及附屬功能。不知道高雄市政府有無這方面的規畫？

（作者從事教職）

