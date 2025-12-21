自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》如果高雄果嶺公園不只是公園？

2025/12/21 10:30

◎ 賴榮哲

高雄果嶺公園。（高雄市府提供）高雄果嶺公園。（高雄市府提供）

高雄果嶺公園開放後，約60-70公頃的寬敞園區，18洞全長7000碼（約6400公尺）的球道，藍天綠地，生態豐富。民眾遊憩其間，或單獨或結伴，或老少全家，悠閒嬉戲，各得其所，行立坐臥，幸福洋溢的氛圍，令人印象深刻。高雄市政府持續整建周邊設施，努力完善生態公園的付出，值得肯定

高爾夫球運動向來予人身份尊貴的象徵。據The R&A全球高爾夫參與報告顯示，臺灣從事高爾夫球運動的人數，估計在200萬人以上，逐年成長，且有年輕化趨勢，女性球友亦顯著增加。圍網式練習場或室內虛擬練習場不在少數，但能夠讓民眾自由出入，實際體驗高爾夫球場域的樂趣，在臺灣當以果嶺公園堪稱首例

惟環視果嶺公園開放後，將原球場的練習場改為臨時停車場，園區保留球道標示立牌，若干果嶺仍插有旗桿，及少數園區入口處增添球道配置示意圖外，原有發球台的發球區標誌、球道碼樁等則多已移除或棄置，從推廣相關運動知識或保存文物的角度觀之，殊為可惜

臺灣是全球高爾夫相關運動用品的重要生產基地，依經濟部統計資料顯示，多項高爾夫球具的出口數量在全球市佔率均名列前矛，國內廠商例如明安、復盛、大田、啟坤等均是外銷大廠。

如果高雄市政府能夠將目前似乎閒置的球場會館，整修成為高爾夫的文物展示區域，納入高爾夫球運動相關介紹，包括高爾夫歷史、運動規則、場域設施說明、球具使用、球場人員任務編排、球場發展緣由、世界四大滿貫賽事、臺灣球賽名人、及相關運動科技體驗，結合臺灣高爾夫球具產業與廠商介紹等，安排定點定時解說，相信可在既有休閒功能基礎之外，增添民眾在休憩文化、產業認識、運動專業等方面的素養，提昇果嶺公園的對外號召力及附屬功能。不知道高雄市政府有無這方面的規畫？

高雄市政府若能將閒置的球場會館，整修成文物展示區域，亦可增添民眾在休憩文化、產業認識、運動專業的素養，提昇果嶺公園的對外號召力。（資料照）高雄市政府若能將閒置的球場會館，整修成文物展示區域，亦可增添民眾在休憩文化、產業認識、運動專業的素養，提昇果嶺公園的對外號召力。（資料照）

（作者從事教職）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書