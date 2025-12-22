自由開講》小紅書被禁關鍵：法律管轄與平台責任

◎ 小肯

內政部近日宣布封鎖小紅書一年，引發社會討論。有人認為政府重視打詐與資安，也有人批評是政治操作甚至影響資訊自由。要理解此次爭議，得先釐清核心問題：政府能否依法管轄跨境平台。

首先，政府對小紅書出手並非無的放矢。內政部公布，小紅書在十五項資安檢測中全部不合格，近兩年與詐騙案件相關超過一千七百件、財損逾兩億元。平台母公司位於中國，又須依法配合當地官方提供資料，使用者個資外流與內容操控的風險自然升高。政府也曾多次透過海基會要求平台改善並設立在台窗口，但小紅書從未回應，使得司法機關無法蒐證與調查詐騙。對長期受詐騙困擾的台灣來說，政府介入具有其必要性。

外界常質疑：「為何只有小紅書被封？其他平台也有詐騙問題。」這點看似合理，但忽略了最關鍵的差別，其他平台都在台灣設有公司、法定代理人或至少負責窗口，能依法要求配合，唯獨小紅書完全沒有在台據點，也不受台灣司法機關管轄。LINE、Facebook、Instagram、TikTok等平台一旦接獲調查或下架要求，都必須在台灣法律框架內配合；反觀小紅書，連「公文該寄給誰」都沒有對象，使在偵辦詐騙與處理資安風險上毫無抓手，這也是官方強調的核心差異。

同時值得澄清的是，此次封鎖並沒有壓縮人民的言論與資訊自由。政府並未禁止民眾表達政治或公共議題，也未限制在其他平台發聲。使用者仍能在各社群平台自由討論，甚至仍能透過VPN使用小紅書。這次措施針對的是平台「不履行台灣法律義務」，而非「限制人民說什麼」。言論自由保障的是人民的表達權，而不是某一個特定平台的營運權。

小紅書被封鎖並不是因為內容特殊或政治敏感，而是因為它完全不在台灣的法律治理架構內，無法要求其改善，也無法在發生詐騙或資安疑慮時進行查處。在缺乏治理手段的情況下，政府只能採取最終手段加以限制。此事件凸顯的是跨境平台治理的制度性問題，而非單純的政治攻防。未來政府仍需推動法制改革，要求在台提供服務的海外平台都必須具備法定代理人與最低資安標準，使台灣的數位環境更加安全。

