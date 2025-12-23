自由開講》善用AI寫文章的10個步驟

◎ 蕭錫惠

只要10步驟，讓AI不再是黑盒子，而是最聽話與嚴謹的寫作助理；示意圖。（路透檔案照）

AI不是取代你，而是幫你把文章寫到最好。以下10步驟經實測可將70分草稿穩穩磨到95分以上，直接照做即可。

一句話定靈魂：

先寫下核心觀點，例如：「AI是寫作夥伴，而非取代者。」3–7點搭骨架。

前言（為何讀）→主體（3–5重點）→結論（帶走什麼），五分鐘搞定大綱。交功課給AI。

提示例：「給我5個2023–2025年真實案例，說明AI如何提升寫作效率，附可查證來源。」產出第一版草稿。

提示例：「依大綱寫800字，語氣專業但親切。」（可先自己寫再潤飾，也可全交AI）讓AI嚴苛打分。

提示：「這篇0–100給分，並列出前7大缺點。」照缺點一鍵重寫。

提示：「針對剛才7個缺點，重寫更好版本。」再次評分，確認進步。

看分數是否上升、缺點是否減少。小修循環3–5輪。

每次只改1–3處→再評分→再小改，直到93分以上。換另一個AI交叉驗證。

把最終版丟給不同模型（Claude／Gemini／Grok），請它挑錯、找矛盾。兩邊都說OK才算過關。人工逐字終校每字、每數據、每名字都要自己查一次。

額外建議：把每次AI給的「評分＋缺點清單」存成檔案，3個月後你會擁有一份超強的「個人AI寫作診斷資料庫」。

把每次AI給的「評分＋缺點清單」存成檔案，3個月後就會擁有一份超強的「個人AI寫作診斷資料庫」；示意圖。（圖取自freepik）

【78分→95分真實對照（重點段落）】

主題：〈AI會取代人類寫作者嗎？〉

結論（78分版）

「AI將在五年內取代大部分寫作者，這是不可避免的趨勢。」結論（95分版）

「AI不會取代人類寫作者，而是重塑我們的角色。未來，能駕馭AI的寫作者，才是真正的贏家。」主體例子（78分版）

「某國外研究顯示AI可提升效率。」主體例子（95分版）

「台灣《聯合報》2024年導入AI後，體育記者平均節省30%撰稿時間（來源：聯合報數位部門公開分享），卻把省下的時間拿來做深度採訪。」

只改這幾處，分數從78跳到95，可信度與溫度瞬間拉滿。

照這10步驟走，AI不再是黑盒子，而是你最聽話的助理＋最嚴格的編輯。

AI是工具，人類是靈魂。

願你從此寫得更快、更準、更自由。

（作者為自由撰稿人）

