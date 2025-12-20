自由開講》中共否認「舊金山和約」 不影響台灣是「一個國家」的事實

◎ 陳啟濃

中國外交部近日公開聲明否認「舊金山和約」的效力，用意是在證明台灣是中國的一部分。中共打法律戰的企圖，卻無損於台灣是一個主權國家的事實。

中國外交部發言人毛寧聲稱中方從未接受《舊金山和約》。（圖取自路透、中國外交部官網，本報合成）

舊金山和約日本只有簽署放棄台灣的所有權，中日簽的「台北和約」也是這樣的內容，所以國際條約的法理上台灣並沒有正式歸還中華民國。所以中華人民共和國否認「舊金山和約」，到底是否認日本放棄台灣的所有權，或是否認中華民國跟日本簽的台北合約。

雖然台灣沒有條文正式歸還中華民國，並不影響台灣是一個主權國家的事實。中華民國的憲法規定的領土，除了金門、馬祖實質擁有，從1949年以後就已經失去統治中國領土的事實。而1949年中華民國政府來到台灣，具有自己的領土台澎金馬，擁有自己的軍隊以及人民，跟國際上一些國家繼續保有外交關係，就已經構成主權國家的條件。

中華民國在台灣借殼上市，後來通過憲法修正案，選舉自己的總統，落實民主改革，人民享有自由與人權。現在國際社會慢慢用台灣的國家名義來稱呼我們，中華民國已經融入在台灣裡面，中華民國有名無實，而台灣雖無國家之名，卻有國家的實質地位。

台灣走向名實相符的國家地位只欠東風，我們要有自己的形式名義上的國名，以及針對台灣合身適用的新憲法。

台灣雖無國家之名，卻有國家的實質地位；示意圖。（資料照）

（作者為政治評論員）

