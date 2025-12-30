自由電子報
自由開講》公寓大廈駐衛保全缺工的制度斷裂 談三重困局

2025/12/30 17:00

◎ 張家榕

台灣的保全產業，過去幾年正沉入一個愈來愈深的人力黑洞。夜班找不到人、白班排不滿，已不再是少數公寓大廈的困境，而是從雙北到南台灣普遍存在的現象。甚至有公寓大廈主委與住戶輪流站崗，這種情況乍看荒謬，卻清楚反映出制度已無法支撐現代公寓大廈的安全需求

移工禁限

保全業之所以持續缺工，其中一項關鍵並非外籍勞工本身，而是現行《就業服務法》所設定的工作類別限制，使原本可以補充人力的外籍移工完全無法投入。依勞動部資料顯示，外籍移工在國內人數已逾86萬人，法律將移工侷限於製造、營造、看護與家事服務等領域，卻將保全排除在外；即便《保全業法》並未禁止外國人擔任保全，業者依然無法合法聘用移工。當本國勞動力逐年縮減、願意投入保全的人愈來愈少時，本可扮演支援角色的外籍移工卻因法規被堵在門外，缺工也就更難以紓解。

而這並非抽象問題，是每天都在公寓大廈現場上演的現實。南部某社區的夜班保全臨時請假，主管找遍名冊仍無人可替，只好請住戶熟識的越南籍移工幫忙，結果遭檢舉，公司因此受罰。北部也出現大型社區半年無法補齊夜班，最後不得不靠管理委員輪替站哨。當基層安全只能依賴住戶義務支援，制度與現場的落差便再明顯不過

84-1工時文化

然而，移工不能投入，只是困局的第一層。更深的一層來自《勞基法》第84-1條所形成的工時文化多數保全採12小時制，月工時輕易超過240小時，薪資卻未必能反映其付出。加班與休息時段往往被模糊處理，使保全工作在年輕世代眼中毫無吸引力，產業幾乎只能依賴中高齡與弱勢勞工進場。而弱勢勞工的進場，又引出被長期忽略的產業現象：許多保全因遭強制執行、薪資法扣或背負債務，為避免收入被扣押，只能向公司提出「自願不投保」的訴求，有人甚至簽下切結書，只求能立即上工。業者面對嚴重缺工，往往陷入「不收人就無法運作，收了就承擔風險」的矛盾。

諷刺的是，這些弱勢勞工在離職後，反而可能以「未投保」、「工時違法」為由提出勞資爭議。法院大多認定「放棄投保無效」，最終責任全落在業者身上。於是產業形成一個怪圈：缺工導致錄用弱勢，弱勢因不投保使業者違法，違法引發爭議與罰金，再回頭加劇缺工

社區低價競標

竟然還不只是如此。即便保全業者願意守法給薪，制度卻讓他們無法真正做到。政府向保全公司要求「必須依勞基法給薪」，但在招標端，卻從未要求公寓大廈或業主必須支付足以符合法令的費用結果市場長期充斥著「超低價競標」與各式「回饋文化」用每月不足給薪標準的成本要求保全業者提供完整人力與服務，幾乎已成市場常態

這意味著，保全業者面臨一種幾乎不可能完成的任務：如果依法給薪，公司勢必虧損；如果維持合理成本，又必然在招標階段直接淘汰。於是業者只能在「要生存」與「要合法」之間左右為難，最後多半只能吞下委屈，在低價結構裡勉強求生。

近期立法院三讀通過修正《外國專業人才延攬及僱用法》，但矛盾再度浮現，我們勇於為高端人才開門，卻對最基層、最需要補位的安全人力仍然嚴格封閉。保全業成為這場政策斷裂中最明顯的受害者。 事實上，保全不是簡單的「站崗工作」。它是公寓大廈治理、防災初期通報與住戶安全維護的重要一環。人力不穩，不只是業者的麻煩，更會直接削弱城市的安全韌性

要讓保全業真正改善，不是再給業者更多責任，而是要回頭檢視整體制度：移工禁限是否仍合時宜？12小時工時是否必須調整？弱勢勞工因法扣而拒絕投保的問題應由誰來負責？更重要的是，政府是否願意面對「低價競標」才是保全產業做不好的根本原因。若政策能像調整「攬才專法」那樣，以相同的力度與速度面對基層安全人力問題，保全業不僅能恢復正常運作，也能真正走向專業與永續。否則，缺工將不只是一個產業的困境，而會成為整座城市共同承受的風險。

（作者為台灣物業優化精進協會創會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

