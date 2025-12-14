名家分享~許政維》「不停砍也是破產」 以修法之名的「世代掠奪」

國民黨與李來希們兩股力量的合流，造就了12日掏空國庫的修法。這根本不是什麼維護公務員權益，而是一場精準的世代掠奪。

◎ 許政維

面對外界對退撫基金將提前破產的質疑，國民黨立委賴士葆雙手一攤說：「不停砍也是破產」。（資料照）

在藍白聯手強行通過停止年金遞減的當天，國民黨立委賴士葆終於說出了一句讓人毛骨悚然的「大實話」。

面對外界對於退撫基金將提前破產的質疑，他竟然雙手一攤，說道：「不停砍它也是破產啊，只不過晚四年破產嘛。」這句話聽在所有還在崗位上兢兢業業的年輕公務員耳裡，無異於一場宣告被遺棄的死刑判決。

請繼續往下閱讀...

賴士葆這番話，赤裸裸地揭穿了國民黨在這次修法中的虛無主義與惡意。作為一個標榜財政紀律的右派政黨，面對基金破產的危機，正常的邏輯應當是「如何延緩破產」、「如何開源節流」，但在賴士葆口中，既然遲早要死，不如現在就讓大家一起死得痛快點。

這不僅是在財政上棄守，更是一種「Après nous, le déluge.（我死後哪管洪水滔天）」的極致展現。他們明知這會讓國家財政撞上冰山，卻為了鞏固深藍鐵票倉，選擇加速撞擊，並打算將未來的爛攤子全部甩鍋給執政黨，或者更準確地說，甩鍋給全臺灣的納稅人。

更諷刺的是，這場歡慶還公道的主角之一──全國公務人員協會前理事長李來希，其心態之傲慢與矛盾，早在2018年就展露無遺。當年年金改革剛啟動時，李來希曾公開羞辱考公職的年輕人，他說因為年改衝擊，導致報考人數減少，「現在來考的都是二流人才」。

2018年，年金改革剛啟動，全國公務人員協會前理事長李來希就曾公開羞辱考公職的年輕人：「現在來考的都是二流人才」。（資料照）

請各位聽聽，這就是這群口口聲聲要尊嚴、要公道的「前輩」們真實的心聲。在他們眼裡，為了國家財政永續而願意共體時艱的年輕世代，竟然只是「二流人才」；而他們這群坐享其成、甚至不惜拖垮基金的人，才是所謂的「一流菁英」。

將這兩件事放在一起看，畫面就變得無比荒謬且殘酷。賴士葆代表的國民黨，抱持著「反正會破產不如現在先領」的焦土策略；李來希代表的既得利益團體，則抱持著「現在仍在職的公務員都是二流貨色，不配擁有未來」的階級傲慢。

這兩股力量合流，造就了12月12日這場掏空國庫的修法。這根本不是什麼維護公務員權益，這是一場精準的世代掠奪。他們聯手把年輕公務員未來的退休金，搬運到現在已經退休的人口袋裡，理由竟然是因為年輕人比較「二流」，所以活該倒楣？

我們支持合理的退休保障，但反對這種建立在剝奪下一代基礎上的貪婪。真正的右派精神應當是負責任的財政規劃與權利義務對等，而不是這種民粹式的分贓。國民黨與李來希們，正在透支臺灣未來的信用，他們眼裡沒有國家，只有選票與鈔票。

立法院12日三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」等看板。（資料照）

（作者為台北市民）

本文經授權轉載自許政維臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法