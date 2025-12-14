自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~許政維》「不停砍也是破產」 以修法之名的「世代掠奪」

國民黨與李來希們兩股力量的合流，造就了12日掏空國庫的修法。這根本不是什麼維護公務員權益，而是一場精準的世代掠奪。
名家分享

名家分享

2025/12/14 12:30

◎ 許政維

面對外界對退撫基金將提前破產的質疑，國民黨立委賴士葆雙手一攤說：「不停砍也是破產」。（資料照）面對外界對退撫基金將提前破產的質疑，國民黨立委賴士葆雙手一攤說：「不停砍也是破產」。（資料照）

在藍白聯手強行通過停止年金遞減的當天，國民黨立委賴士葆終於說出了一句讓人毛骨悚然的「大實話」。

面對外界對於退撫基金將提前破產的質疑，他竟然雙手一攤，說道：「不停砍它也是破產啊，只不過晚四年破產嘛。」這句話聽在所有還在崗位上兢兢業業的年輕公務員耳裡，無異於一場宣告被遺棄的死刑判決。

賴士葆這番話，赤裸裸地揭穿了國民黨在這次修法中的虛無主義與惡意。作為一個標榜財政紀律的右派政黨，面對基金破產的危機，正常的邏輯應當是「如何延緩破產」、「如何開源節流」，但在賴士葆口中，既然遲早要死，不如現在就讓大家一起死得痛快點。

這不僅是在財政上棄守，更是一種「Après nous, le déluge.（我死後哪管洪水滔天）」的極致展現。他們明知這會讓國家財政撞上冰山，卻為了鞏固深藍鐵票倉，選擇加速撞擊，並打算將未來的爛攤子全部甩鍋給執政黨，或者更準確地說，甩鍋給全臺灣的納稅人

更諷刺的是，這場歡慶還公道的主角之一──全國公務人員協會前理事長李來希，其心態之傲慢與矛盾，早在2018年就展露無遺。當年年金改革剛啟動時，李來希曾公開羞辱考公職的年輕人，他說因為年改衝擊，導致報考人數減少，「現在來考的都是二流人才」

2018年，年金改革剛啟動，全國公務人員協會前理事長李來希就曾公開羞辱考公職的年輕人：「現在來考的都是二流人才」。（資料照）2018年，年金改革剛啟動，全國公務人員協會前理事長李來希就曾公開羞辱考公職的年輕人：「現在來考的都是二流人才」。（資料照）

請各位聽聽，這就是這群口口聲聲要尊嚴、要公道的「前輩」們真實的心聲。在他們眼裡，為了國家財政永續而願意共體時艱的年輕世代，竟然只是「二流人才」；而他們這群坐享其成、甚至不惜拖垮基金的人，才是所謂的「一流菁英」。

將這兩件事放在一起看，畫面就變得無比荒謬且殘酷。賴士葆代表的國民黨，抱持著「反正會破產不如現在先領」的焦土策略李來希代表的既得利益團體，則抱持著「現在仍在職的公務員都是二流貨色，不配擁有未來」的階級傲慢

這兩股力量合流，造就了12月12日這場掏空國庫的修法。這根本不是什麼維護公務員權益，這是一場精準的世代掠奪。他們聯手把年輕公務員未來的退休金，搬運到現在已經退休的人口袋裡，理由竟然是因為年輕人比較「二流」，所以活該倒楣？

我們支持合理的退休保障，但反對這種建立在剝奪下一代基礎上的貪婪。真正的右派精神應當是負責任的財政規劃與權利義務對等，而不是這種民粹式的分贓。國民黨與李來希們，正在透支臺灣未來的信用，他們眼裡沒有國家，只有選票與鈔票。

立法院12日三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」等看板。（資料照）立法院12日三讀通過反年改修法，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」等看板。（資料照）

（作者為台北市民）

本文經授權轉載自許政維臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書