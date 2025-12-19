自由電子報
自由開講》全民官方App：台灣需要一個統一可信的國家資訊平台

2025/12/19 08:30

◎ 蔡育德

在資訊戰時代，台灣必須打造一個全民必備、具官方公信力的「國家資訊App」；示意圖。（美聯社檔案照）在資訊戰時代，台灣必須打造一個全民必備、具官方公信力的「國家資訊App」；示意圖。（美聯社檔案照）

在今日的台灣，「資訊」早已不是單純的訊息交換，而是國家安全的重要戰場。假訊息、認知作戰、網路操作已成為外部勢力滲透台灣最便宜、最有效、也是最隱蔽的工具。然而，我們卻依然把官方訊息散落在各種平台——LINE官方帳、Facebook、Instagram、YouTube、各部會網站——造成中央政策、國防教育與外交立場在日常社群中被稀釋、扭曲，甚至被假消息覆蓋

因此，筆者主張：台灣必須由中央政府主導，打造一個全民必備、具官方公信力的「國家資訊App」——一個讓每位國民都能取得正確、完整、可信公共資訊的統一平台

一、為什麼台灣比任何國家都更需要？

台灣面臨的現實是：我們不只要防守領土，更要防守「認知」。

外部勢力透過社群平台發動的訊息攻擊，每天都在改變台灣人的情緒、立場與對國際局勢的理解。當假消息比官方訊息更快、更吸引人、也更容易被轉傳時，民主本身就會被侵蝕。

然而目前的官方發布方式過度分散：

●中高齡者依賴LINE

●年輕人停留在IG、YouTube

●重要政策藏在官網PDF

●國防、外交資訊更常被誤傳或斷章取義

沒有整合，就無法對抗系統性資訊戰。

台灣更需要一個官方、統一、快速、透明的資訊平台，讓「政府的正式立場」能直接傳達到每位公民的手機中

目前台灣官方發布的訊息散落在各個平台，容易使正確資訊被假消息覆蓋。（路透檔案照）目前台灣官方發布的訊息散落在各個平台，容易使正確資訊被假消息覆蓋。（路透檔案照）

二、這個全民App可以帶來哪些改變？

1.統一資訊窗口，降低假訊息擾亂：

所有重大政策、外交聲明、國防資訊、即時澄清，都集中在一個App中，民眾不必再在不同平台中尋找。

2.讓國安教育變得正常、日常、無負擔：

透過圖文、短影音、互動式情境，讓民眾了解：台灣處境、國際局勢、國防準備、外交策略、關鍵政策脈絡，不再需要等危機出現，才匆忙尋求資訊。

3.導入「學習即獎勵」機制，提高參與意願：

政府可設置簡單測驗，鼓勵民眾了解政策、辨識假訊息、理解國家安全。通過測驗者可獲得：數位徽章、公共服務小獎勵、民生相關優惠（例如能源節電點數）。

這不是洗腦，而是民主國家常見的「公民教育激勵」，讓學習公共事務變得有趣、有成就感。

4.增加政府透明度，提高公信力：

所有資訊都公開、完整、不被媒體剪輯

讓民眾直接看到政策背後的理由，強化政府與人民的信任關係。

三、「全民必備」會不會太強制？反而是民主社會的必要建設

有人或許會問：「要求每位國民都下載，會不會太強人所難？」

在資訊戰、假訊息攻擊已成日常的台灣，這其實是民主自我保護的必要基礎建設

就像每個人都有健保卡，皆能使用健保App；就像每個人都能接收國家級警報；全民資訊App是 「資訊健保」——保障每個人都能取得正確、可靠的國家資訊

沒有統一的平台，假訊息永遠比真實更快。

沒有完整的資訊，公民無法做出良好的民主選擇。

就像國民有健保卡，能使用健保App，而全民資訊App正是一種「資訊健保」，保障每個人都能取得正確的國家資訊。（資料照）就像國民有健保卡，能使用健保App，而全民資訊App正是一種「資訊健保」，保障每個人都能取得正確的國家資訊。（資料照）

四、台灣不能再等：這是一項必要的國家級工程

台灣正在進入全球最激烈、最複雜的資訊戰時代。

資訊是防護、也是武器。

而資訊透明與正確，是民主社會最基本的防線

我們需要的不只是政府「努力澄清」，而是建立一個讓每位國民不必對抗假消息、而是自動接收真消息的系統。

因此，筆者支持中央政府帶頭打造：一個統一、可信、全民都能使用的國家資訊App——讓台灣在資訊戰中不再是被動防守，而是主動建立自己的資訊韌性

（作者為跨界治理顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

