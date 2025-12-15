自由電子報
自由開講》以情境為起點 更要以系統為終點——談台灣無人機產業的落地節奏

2025/12/15 10:00

◎ 張厚光

台灣無人機產業可以分階段發展，但需要一條清楚的技術升級路徑。（資料照）

日前我在自由時報評論網撰文〈台灣無人機產業真相 缺少能打勝仗的「系統」〉，提出台灣無人機目前在抗干擾、蜂群協作與統一標準上的結構性缺口李重志先生隨後以產業從業者與研究者的角度，補充指出「以情境設計規格、循序推進發展」的重要性，其論述務實、專業，也點出了產業第一線的真實困境，夠專業。

某種程度上是提醒：產業不是一夕成軍，台灣無人機現階段多數仍處於「軍用商規」的位置，角色更接近消耗型、輔助型裝備，而非決戰主力這個判斷，筆者完全同意。

但也正因如此，必須再往上推一層：產業可以分階段發展，國防卻不能沒有終局設計

情境設計很重要 但情境不能取代系統

李先生強調「以情境（scenario）來思考規格與標準」，這一點極為關鍵。現代無人機的確不該只用單一性能指標衡量，而應放入具體作戰想定中反覆驗證。然而，需要進一步釐清的是：情境的目的，是用來驗證系統是否存在，而不是用來替代系統本身

如果每一個情境，最後都導向一套獨立規格、一批專屬機型、一個封閉控制系統，那麼再多情境，只會製造更多「合理但無法拼接」的孤島。從國防工程角度看，真正關鍵的不只是單一任務能否完成，而是不同任務、不同批次、不同廠商的無人機，能否被納入同一指揮、通訊與後勤架構之中

正如我所說「能不能上戰場」背後的真正意涵：不是要求每一架無人機都像MQ-9，而是能否成為一個可被指揮、可被量產、可被維修、可被替換的作戰系統的一部分

美軍在南韓部署的MQ-9「死神」無人機。（法新社檔案照）美軍在南韓部署的MQ-9「死神」無人機。（法新社檔案照）

商規無人機有其價值 但不能沒有升級路徑

李文以商規車輛不等同戰車為喻，說明現階段無人機不宜承擔過高期待，這個比喻精準。然而，問題不在於商規能不能用，而在於：我們是否清楚知道，哪些商規能力只是過渡？哪些關鍵能力必須被拉到軍規層級？

如果制度與採購設計，長期只停留在「能飛、能交貨、能通過驗收」，卻沒有一條清楚的技術升級路徑，那麼商規就會從「起點」變成「終點」。這不是產業的問題，而是國防規劃的責任。

整合者不是市場自然長出來的

李先生直言，業界早已呼籲由政府或大型單位出面整合，但現實是制度與政治風險讓人卻步。這一點，恰恰印證了：整合不會自然發生，它是一種需要決策勇氣的公共工程。

「統一標準」之所以困難，不是因為技術，而是因為沒有人被授權站在產業之上，替國家做架構選擇。若永遠只用採購法的公平邏輯處理國防科技，那麼最終得到的，只會是公平地分散，卻無法形成戰力。

結語：節奏可以慢 方向不能模糊

李重志先生提醒產業節奏與角色分工，這是必要的現實校正；而我想補充的是：越是在起步階段，越需要一個清楚的終局藍圖

無人機不一定要成為主決戰兵力，但它必須被納入「能打仗的系統」之中。情境設計、分階段發展、軍用商規，這些都可以是手段；但終點若不明確，所有努力都可能各自合理，卻彼此錯位。

台灣無人機產業，已經開始被產業內部嚴肅討論，這本身就是進步。接下來要回答的，不只是「現在能做什麼」，而是「我們要把它帶到哪裡」。

謝謝大家的專業補充，現在之後一切都會更好！

台灣與波蘭無人機產業組織結盟，在經濟部長龔明鑫（中）見證下，由台灣卓越無人機海外商機聯盟主席曹進平（左）與波蘭無人機協會（PISB）理事長Robert Fintak（右）簽署合作意向書。（漢翔提供）台灣與波蘭無人機產業組織結盟，在經濟部長龔明鑫（中）見證下，由台灣卓越無人機海外商機聯盟主席曹進平（左）與波蘭無人機協會（PISB）理事長Robert Fintak（右）簽署合作意向書。（漢翔提供）

（作者為漢翔航空員工）

