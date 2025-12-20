自由電子報
自由開講》台灣慢性腎病90萬人 應從治療走向預防

2025/12/20 08:30

◎ 陳鈺珊

台灣慢性腎病（CKD）患者已超過90萬人，透析人口超過9萬。衛福部長石崇良指出，隨著台灣邁入超高齡社會，洗腎人口不太可能下降，甚至有逐年上升的風險。為了提前因應，政府推出新的慢性腎病臨床照護指引，並整合慢性病計畫，希望將腎臟病的照護時間點從末期治療往前推，強調早期發現與延緩惡化。石崇良強調，若能讓CKD在疾病早期就被控制下來，就能大幅減少未來透析需求，也能在2030年前達到慢性病死亡率下降三分之一的國家目標。

衛福部長石崇良（右五）於12月5日出席「2025亞太腎臟醫學會議暨腎臟醫學會年會」，在2025早期腎病年報中說明腎病照護政策的新方向。（資料照）衛福部長石崇良（右五）於12月5日出席「2025亞太腎臟醫學會議暨腎臟醫學會年會」，在2025早期腎病年報中說明腎病照護政策的新方向。（資料照）

飲食含鹽量偏高 人口老化

台灣之所以被稱為「洗腎王國」，不是單一醫療問題，而是整體社會環境所造成的結果。高血壓、糖尿病人口增加，飲食含鹽量偏高，加上人口老化，使腎病成為全民健康的重要威脅。台灣健保制度雖能讓所有人取得透析治療，但也讓醫療資源大量集中在疾病末期，反而忽略了真正最具成本效益的「早期預防」。因此政策若要真正扭轉腎病曲線，就不能只強化透析品質，而要把焦點移到更早的階段，包括篩檢、風險因子管理與生活型態調整。

新推出的臨床照護指引就是朝這個方向邁進。指引內容結合國際實證與國內專家共識，提供醫療院所清楚的標準，包含何時該做腎功能檢查、如何判讀蛋白尿、病人何時需要轉介腎臟科等。這不僅能減少診療落差，也能確保更多病患在病程惡化前就能取得正確治療。而健保署同步調整給付制度，將 SGLT2 抑制劑納入支付，讓更多早期腎病患者能使用已被證實可延緩腎病惡化的藥物，讓政策從「治療末期」正式走向「延緩病程」。

但要成功控制腎病，不能只靠醫院與藥物。許多腎病患者在早期沒有明顯症狀，因此民眾往往等到腎功能大幅下降才到醫院檢查。政府若能把社區篩檢納入固定健康檢查，推動尿蛋白、血壓、血糖等基本指標的監測，並透過家庭醫師、社區藥師與長照體系宣導腎臟保健，就能讓更多人提早介入。從國外經驗來看，越是把慢性病管理融入生活的國家，腎病惡化率越能有效下降。

此外，腎病防治也涉及健康公平問題。偏鄉與弱勢族群因醫療資源有限、飲食選擇受限，更容易延誤診斷或控制不佳。因此政策必須同時提高醫療可近性，例如提供遠距醫療追蹤、行動篩檢車、擴大衛教資源，使不同地區民眾都能取得同等的腎臟健康照護。若不能改善健康落差，即使有再完善的臨床指引，也無法真正減少腎病負擔。

公共衛生策略 如何逆轉洗腎曲線

從整體來看，台灣正面臨一場重要的腎臟健康轉型。過去的腎病政策多集中於末期治療，而現在的挑戰是在社區、初級照護、慢性病管理、藥物政策與健康公平之間建立完整連結。只有當民眾能在疾病初期被發現，醫療可以一致性介入，制度能提供可負擔且有效的藥物，社區能支持健康行為，台灣才有可能真正讓洗腎人口「不升反降」。

一般洗腎患者透過血液透析，每週到醫療院所進行3次，無形中對患者造成生活負擔。（資料照，彰化醫院提供）一般洗腎患者透過血液透析，每週到醫療院所進行3次，無形中對患者造成生活負擔。（資料照，彰化醫院提供）

慢性腎病是老化社會難以避免的威脅，但不是不可改變的命運。若能持續推動預防導向的公共衛生策略，讓「不洗腎」成為可達成的健康目標，而非偶然幸運，台灣將有能力在未來十年扭轉腎病曲線，真正從「洗腎王國」走向「腎臟健康國家」。

（作者為新北市貿易業）

