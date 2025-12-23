自由開講》大規模徵求無人艇 剖析台灣防衛新思維

◎ Lin

海軍司令部於12月8日正式公開徵求「攻擊無人艇」等四項裝備，正值行政院通過1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算後，國軍針對無人化、分散式戰力的布局明顯加速。

在此之前，軍種內部已傳出臺灣將大舉採購無人艇的規劃，但採購量與分配方式不明，如今徵求條件正式對外揭露，顯示整體建案已進入實質推動階段；外界推估未來需求上看1,500艘，甚至不只軍方，包含海巡亦可能加入採購，使能量涵蓋防衛、海域巡弋與偵蒐多個面向。

今年8月在恆春半島東岸接受作戰測評的中科院「快奇」無人艇。（資料照）

從烏克蘭黑海戰場的成功案例，到全球軍事趨勢均顯示無人艇在非對稱作戰中具備高成本效益，我國由中科院主導的「快奇」專案於2025年8月完成作戰測評後，被海軍、海陸與陸軍特指部認定具實際作戰價值，初估需求達1,320艘，如今海巡在《2025國家海洋政策白皮書》中首度納入快奇艇示意，意即無人載具將不只投入軍事用途，也將成為海域執法與科研任務的重要工具，預料推升整體採購量能。

資訊透明化 軍民共築科技防衛網

此次特別預算以八年期規劃整合防空、遠程打擊、無人載具與C5ISR等七大領域，反映政府推動防衛現代化的系統性思維。無人艇屬於強化作戰持續量能的重要項目，透過監偵與攻擊平台的組合運用，使臺灣能以低成本兵力形成高密度、多方向的拒止能力，然海軍此次主動公開徵求規格，包括24浬外遠距操作、蜂群作戰、抗干擾與即時情資交換，顯示未來無人艇並非「單點突破」，而是融入整體C5ISR架構，協助建構共同作戰圖像，提升戰場透明度與指管效率。

「快奇」攻擊型無人艇可搭載多枚勁蜂攻擊無人機，進行機艇聯合式的群攻戰法，可有效突破敵方艦隊火力丶重創大型船艦。（擷取自中科院影片）

理性看待軍備更新 提升國家整體韌性

外界部分質疑大規模採購無人艇是「渲染戰事危機」，但事實上，無人化戰力正是全球小型、中型國家提升防衛效率的主流方向。與其依賴昂貴大型艦艇的單一決勝，分散式無人載具更能在戰時維持作戰持續性，也能在平時支援海巡、科研與救援任務，具備多重性效益。

臺灣面對日益複雜的區域威脅，軍隊提前部署無人化戰力，正是務實、理性的國防作為。透過公開徵求、透明資訊與跨機關採購機制，政府展現強化自主防衛能力的決心，然當國軍能以更靈活、更難被癱瘓的方式運作，整體社會韌性隨之提高，而對新科技戰力的理解越普及，民眾越能以冷靜態度面對安全議題。

支持無人化戰力發展，不僅是支持更有效率的國防，更是支持臺灣在變動的國際環境中，打造一個更安全、更具持續抵抗能力的未來。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

