自由開講》國民黨的七匹狼團隊到位

2025/12/16 09:00

◎ 愚工

三十多年前，初到中國工作，台商朋友的中國籍妻子以描述官場妖風的順口溜「坑矇拐騙偷，吃喝嫖賭抽」提醒我注意。當時我對中國一無所知，只當趣聞。隨著中國經驗的積累，逐漸體會這句順口溜是中國人民在極權體制的水深火熱下淬鍊出來的智慧。

隨後，社會主義七匹狼「公檢法、國地稅、三陪女郎、黑社會」的順口溜亦進入我的收藏。這句順口溜點出七類人群危害社會，帶給人民切身之痛：其中三陪女郎敗壞風俗，黑社會欺行霸市、魚肉善良，至於公安、檢察官、法官、國稅、地稅人員等五種政府職能部門工作人員，則是藉勢藉端，濫用公權力霸凌百姓與店家，都是人民與店家心中的痛。公檢法、國地稅與三陪女、黑社會都是一丘之貉，邪惡本質一樣。

國民黨迎回傅崐萁，並奉為上賓；國民黨的立法院團隊在傅領導下，成了鬼魅魍魉的狼群。（資料照）國民黨迎回傅崐萁，並奉為上賓；國民黨的立法院團隊在傅領導下，成了鬼魅魍魉的狼群。（資料照）

回頭看台灣，國民黨的七匹狼則是，「坑、矇、拐、騙、偷、三陪女郎、黑社會」，說明如下：朱立倫擔任國民黨主席後，推動「同舟計畫」，把先前被金溥聰定性為毒瘤的傅崐萁迎回，並奉為上賓；國民黨的立法院團隊在其領導下，成了鬼魅魍魉的狼群：有人靠股票坑矇拐騙，鋃鐺入獄；有人假出書，真斂財；有人假參選，真斂財；有人假質詢，真斂財；有人假監督，偷盜國家機密；有人當色情按摩店門神；有人當詐騙集團門神；有人家族直接涉詐，卻左閃右躲說不清楚…。

自由開講》國民黨的七匹狼團隊到位2022年鍾東錦違紀參選苗栗縣長，國民黨大動作開除，如今國民黨中央規劃提名鍾競選連任。（資料照）

這幾天黑道出身的殺人前科犯鍾東錦被國民黨規劃提名競選連任苗栗縣縣長：2022年鍾東錦違紀參選，國民黨大動作開除，就是在向社會保證「與黑道絕緣」：然而不到三年，國民黨卻又親手推翻自己的宣示。鍾東錦出線，補足了國民黨七匹狼團隊的黑社會狼缺。「坑、矇、拐、騙、偷、三陪女郎、黑社會」國民黨七匹狼就此到位。

（作者為從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

