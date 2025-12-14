自由電子報
自由開講》災區詐騙與謠言雙重挑戰 花蓮社區展現韌性

2025/12/14 11:30

◎ 可牧

花蓮災區，在震後、洪災的修復路上，不僅要面對家園的重建，還得提防人心的詭詐。近日，一起詐騙案與網路謠言的蔓延，讓社區在悲傷中更添困擾，但也在危機中見證了互助的力量。

花蓮52歲曾姓男子在光復災區誆騙災民遭警方逮捕。（警方提供）花蓮52歲曾姓男子在光復災區誆騙災民遭警方逮捕。（警方提供）

一名五十二歲的曾姓男子，在光復災區以認識家電大盤商為由，向災民誆稱只需支付五千元運費，便能獲贈一整套家電。他更以數量有限為誘因，促使災民爭相登記，甚至出示登記名冊取信於人，結果家電未如期到貨，災民驚覺受騙。志工獲悉後，憑藉對社區的熟悉，推測嫌犯可能搭乘火車離去，於是前往車站圍堵，果然在月台活逮正準備逃離的曾男。警方初步調查，約有二十八名民眾受騙，查獲四萬五千六百元不法所得及一把模擬槍。

這起事件中，災民的自發行動令人動容。他們在約定日未收到貨品後，立即聯繫志工，協力追查。巧合的是，火車誤點了三分鐘，正是這短暫的延遲，讓正義得以伸張。光復所長潘冠宇表示，警方已依名冊製作筆錄，並持續清查其他受害者，同時將模擬槍送鑑定，以釐清是否違反槍砲彈藥管制條例。

警方同時將模擬槍送鑑定，以釐清是否違反槍砲彈藥管制條例。（警方提供）警方同時將模擬槍送鑑定，以釐清是否違反槍砲彈藥管制條例。（警方提供）

另一方面，網路世界也不平靜。近期社群媒體瘋傳「七歲女童小涵因傷口感染敗血症拔管離世」的訊息，引發大量轉傳與同情。然而，花蓮縣衛生局查證後確認，轄內各醫院及醫療站並無此死亡個案，該訊息純屬謠言。此外，「七歲小女孩被鐵件刺穿」的傳言也經查證為假。縣府提醒，民眾切勿轉傳未經查證之訊息，以免影響救災秩序，並將依《災害防救法》及《社會秩序維護法》查處散播假訊息者。

花蓮縣光復鄉洪災後，近期有社群媒體瘋傳「七歲女童小涵因傷口感染敗血症拔管離世」的訊息，衛生局指純屬謠言。（資料照）花蓮縣光復鄉洪災後，近期有社群媒體瘋傳「七歲女童小涵因傷口感染敗血症拔管離世」的訊息，衛生局指純屬謠言。（資料照）

這些事件，彷彿是災區重建路上的絆腳石，但卻也折射出社區的韌性。從詐騙案的齊心協力到謠言的迅速澄清，花蓮人在傷痛中依然保持警覺，彼此扶持。正如教育中的接軌，若存有縫隙，便需補強；災區的恢復亦然，唯有堵塞漏洞，才能讓重建之路更加順遂。

在資訊爆炸的時代，謠言與詐騙往往趁虛而入，但透過社區的緊密連結與官方及時的澄清，這些惡意行為終將無所遁形。花蓮的災民，用行動證明了，即使在最艱難的時刻，人性中的善良與團結，仍是最堅實的防線。

（作者為花蓮文教業）

