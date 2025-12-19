自由開講》國族羞恥感外溢 中客為何不敢承認來自中國？

◎ 三毛

高市早苗對臺灣友善表態引發北京強烈反彈，讓兩岸與日臺三角的政治氛圍迅速升溫；在這種高度敏感的國際語境下，京都三嶋亭那兩名疑似「中國口音」旅客假稱自己是「臺灣人」的插曲，便不再只是旅館餐桌的禮節爭執，而成為一個放大鏡；此類事件同時反映了民族主義如何在外交場域被放大、個人如何在旅途選擇身份以自保，與中共國內輿論環境對公民出海行為的影響。

日本壽喜燒名店「三嶋亭」擁有超過150年歷史。（資料照，擷取自三嶋亭官網）

中日風波助燃：高市言論為何讓北京跳腳

高市等日本政治人物在對臺發言上釋出的信號，被北京視為挑戰既有敏感底線；中方藉此發聲、動員國內民族主義情緒，既是外交反制，也是轉移國內視線的常用手段；當國家層級的言語戰升溫，海外旅客的國族身分便被賦予政治意義，任何個人行為都可能被上綱為「代表性行為」，使簡單的禮儀衝突迅速演變為國際議題。

小粉紅與失序旅客：國際案例並非個案

過去數年國際媒體記錄多起中國遊客在外失序的新聞，博物館觸摸展品、景區噪擾、在歐洲或東南亞的公眾場合與法規衝突；另有「小粉紅」在境外社群動員、對外網絡施壓的案例；這些案例在海外累積負面形象，讓當地接待單位對「中國旅客」產生刻板印象；反之，部分旅客選擇冒稱「臺灣人」以逃避不利對待，形成新的道德與身分問題。

遊日本的中國客視若無睹坐在神社階梯前休息，直到被拍攝驅趕才離開。（資料照，擷取自@hezuruy社群平台「X」）



冒稱臺灣人的深層意涵：逃避、羞恥或政治工具？

有人冒稱「臺灣人」可能是短期的自保策略，也可能反映其對國內輿論壓力或國族榮譽感的矛盾處理；但這類行為長期看傷害臺灣旅客的信任資本，並被中共利用為「兩岸不可分」的話術工具，個別人以臺灣作為保護色，既暴露了中共宣傳與教育下的公民素養缺口，也讓臺灣的國際品牌被錯置為他人的遮羞布。

中國遊客赴日本旅遊怕遭排擠，買「台灣護照套」偽裝。（資料照，擷取自Threads）

臺灣的智慧反制：以幽默、制度與外交轉弱為強

面對此類現象，臺灣應採取「尊嚴＋策略」路線；一方面由駐外館處迅速澄清、協助受影響臺胞，並把個案化為對外公共外交素材，揭露中共如何以國族主義製造國際亂象；另一方面，以創意文化外交反制，用具有諷刺張力但不侮辱人的宣傳（如「臺灣旅客禮儀微課」短片、在日友好城市舉辦正面形象活動），透過事實與幽默重建臺灣旅客品牌；更重要的是，要把批評指向中共的制度，而不是人民，指出北京的民族主義煽動、輿論管控與教育缺失，才是造成海外亂象的根源；以此論述，臺灣既可捍衛自身形象，也能在國際舞臺上把「被冒用的名義」轉化為揭露中共制度性問題的有力證據。

（作者為研究生）

