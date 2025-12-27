自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台積電派遣能轉正 本土語教支老師還要等多久？

2025/12/27 09:30

◎ 黃麗芬

台積電宣布讓派遣員工有機會轉為正職，社會一片肯定。這不僅是勞動制度的進步，更顯示企業願意正視長期派遣問題的誠意與遠見。台積電創辦人張忠謀曾說：「凡是違反基本原則與價值觀的事，不計成本也一定要導正，絕不妥協。」

這句話揭示了企業文化的核心信念——面對不公義的現象，要勇於修正。那麼，身為國家教育主管機關的教育部，是否也該以同樣的原則與決心，面對本土語教師長期被忽視的制度問題？

政府越來越重視本土語言教學，然而許多本土語老師以「教學支援」或「代理聘任」方式受雇。（資料照）政府越來越重視本土語言教學，然而許多本土語老師以「教學支援」或「代理聘任」方式受雇。（資料照）

在全臺校園裡，許多本土語老師每日穿梭於各校之間，用母語教學、推廣文化，卻多以「教學支援」或「代理聘任」方式受雇。他們與正式教師一樣備課、上課、參與校務，但在待遇、保障與培訓上卻差距懸殊。若以企業語言比喻，他們正是教育體系裡的「派遣員工」。長期支撐國家語言政策的基層教學現場，卻被制度邊緣化，這樣的不平等，豈不是一種需要「導正」的現象？

《國家語言發展法》第10條明確規定：「中央教育主管機關應培育國家語言教師，並協助直轄市、縣（市）主管機關以專職方式聘用為原則。」這項條文清楚指出，國家有責任建立專職教師制度，讓本土語教師能穩定教學、專業發展。

然而現行「教學支援制度」卻以年度聘任及鐘點方式運作，無年資、無升遷、無保障，與法條精神相違。當「專職」成為口號、「支援」變成常態，本土語教育的根基難以穩固。

《國家語言發展法》第10條明確規定：「中央教育主管機關應培育國家語言教師」。（資料照）《國家語言發展法》第10條明確規定：「中央教育主管機關應培育國家語言教師」。（資料照） 《國家語言發展法》自108年公布實施至今已逾六年，政府屢次強調要「保障語言權」、「培育語言人才」，但實際上，本土語老師仍處於體制邊陲。原為過渡性安排的支援制度，逐漸被合理化為常態，削弱了教師的專業尊嚴，也讓母語教育陷入惡性循環。

這些老師並非要求立即「轉正」，而是盼望明確身分與合理制度。教育部可依第10條精神，建立「國家語言教師」制度，明定資格、培訓與聘任流程，讓母語教學有穩定基礎，也讓教師獲得應有尊重。

母語教育不只是語言政策，更是文化尊嚴的體現。當孩子在課堂上自然說客語、閩南語或原住民族語，學的不只是語言，更是對土地與文化的認同。而這一切的推動者，正是那群默默在校園間穿梭的本土語老師。

台積電願意以信念為本，導正制度的不公；教育部是否也該以同樣的原則與勇氣，讓長年支撐母語教育的老師，獲得應有的地位與尊嚴？

教育改革，應從尊重本土語老師開始；語言平權，也該從制度公平做起。

（作者為教育工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書