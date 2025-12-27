自由開講》台積電派遣能轉正 本土語教支老師還要等多久？

◎ 黃麗芬

台積電宣布讓派遣員工有機會轉為正職，社會一片肯定。這不僅是勞動制度的進步，更顯示企業願意正視長期派遣問題的誠意與遠見。台積電創辦人張忠謀曾說：「凡是違反基本原則與價值觀的事，不計成本也一定要導正，絕不妥協。」

這句話揭示了企業文化的核心信念——面對不公義的現象，要勇於修正。那麼，身為國家教育主管機關的教育部，是否也該以同樣的原則與決心，面對本土語教師長期被忽視的制度問題？

請繼續往下閱讀...

政府越來越重視本土語言教學，然而許多本土語老師以「教學支援」或「代理聘任」方式受雇。（資料照）

在全臺校園裡，許多本土語老師每日穿梭於各校之間，用母語教學、推廣文化，卻多以「教學支援」或「代理聘任」方式受雇。他們與正式教師一樣備課、上課、參與校務，但在待遇、保障與培訓上卻差距懸殊。若以企業語言比喻，他們正是教育體系裡的「派遣員工」。長期支撐國家語言政策的基層教學現場，卻被制度邊緣化，這樣的不平等，豈不是一種需要「導正」的現象？

《國家語言發展法》第10條明確規定：「中央教育主管機關應培育國家語言教師，並協助直轄市、縣（市）主管機關以專職方式聘用為原則。」這項條文清楚指出，國家有責任建立專職教師制度，讓本土語教師能穩定教學、專業發展。

然而現行「教學支援制度」卻以年度聘任及鐘點方式運作，無年資、無升遷、無保障，與法條精神相違。當「專職」成為口號、「支援」變成常態，本土語教育的根基難以穩固。

《國家語言發展法》第10條明確規定：「中央教育主管機關應培育國家語言教師」。（資料照） 《國家語言發展法》自108年公布實施至今已逾六年，政府屢次強調要「保障語言權」、「培育語言人才」，但實際上，本土語老師仍處於體制邊陲。原為過渡性安排的支援制度，逐漸被合理化為常態，削弱了教師的專業尊嚴，也讓母語教育陷入惡性循環。

這些老師並非要求立即「轉正」，而是盼望明確身分與合理制度。教育部可依第10條精神，建立「國家語言教師」制度，明定資格、培訓與聘任流程，讓母語教學有穩定基礎，也讓教師獲得應有尊重。

母語教育不只是語言政策，更是文化尊嚴的體現。當孩子在課堂上自然說客語、閩南語或原住民族語，學的不只是語言，更是對土地與文化的認同。而這一切的推動者，正是那群默默在校園間穿梭的本土語老師。

台積電願意以信念為本，導正制度的不公；教育部是否也該以同樣的原則與勇氣，讓長年支撐母語教育的老師，獲得應有的地位與尊嚴？

教育改革，應從尊重本土語老師開始；語言平權，也該從制度公平做起。

（作者為教育工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法